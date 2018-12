Manovra | tra risse e nuove tasse il via libera slitta a domenica

Manovra - previsti aumenti nel 2019 : pedaggi autostradali - ecotassa - Rc Auto e multe : La Manovra economica 2019 prevede sia Quota 100 che il Reddito di cittadinanza, ma tra le righe del documento di bilancio sono previsti anche aumenti e rincari dei prezzi. Per il prossimo anno è stato stimato che il rincaro prezzi sarà di circa 914 euro a famiglia, ma potrebbe arrivare addirittura a 3400 euro. Manovra, aumenti prezzi nel settore Auto e bollette Il 2019 non si preannuncia diverso rispetto agli anni passati riguardo agli aumenti ...

Manovra - la protesta dei familiari 'Nessuna misura per le vittime dell amianto e delle stragi' : ROMA - Nulla per le vittime dell'amianto. Nulla per quelle del terrorismo. I familiari non ci stanno e, attraverso le associazioni, attaccano la prima Manovra del governo gialloverde ormai al rush ...

Manovra - rissa sfiorata in Aula tra Marattin (Pd) e Molteni (Lega) : rissa sfiorata in Aula alla Camera tra Daniele Marattin del Pd e Nicola Molteni della Lega durante la discussione sulla Manovra. Il deputato Dem è corso verso il collega ai banchi del Carroccio. I commessi li hanno separati. Il presidente della Camera Roberto Fico li ha invitati a calmarsi. Dai banchi della Lega si urlava "Fuori, fuori".Continua a leggere

Manovra - i tempi compressi dell'esame in Commissione : 45 ore tra Senato e Camera : Va inoltre considerato che in questo arco di tempo sono stati auditi dalla Commissione l'Ufficio parlamentare di bilancio, e in serata il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La levata di scudi del ...

Conte rivenda la 'nostra Manovra populista'. Rimpasto della squadra? 'Forse' : Il bilancio di sette mesi di governo, le emergenze in corso, la manovra economica i temi che verranno affrontati - In Contemporanea con la discussione sulla manovra alla Camera, il presidente del ...

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

La Manovra arriva in aula alla Camera tra le proteste delle opposizioni : Con la promessa del governo di cambiare le norme che aumentano l'Ires agli enti non profit, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il ...

Manovra alla Camera - bagarre in Commissione. Approvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...

Tria alla Commissione Bilancio : 'La Manovra consentirà di uscire dalla trappola della bassa crescita - stimolerà i consumi e spingerà gli ... : 'Il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit più basso di quello preventivato'. E' quanto ha detto, riferendosi all'accordo sulla Manovra raggiunto con la Commissione Ue, il ...

Manovra - un'altra inutile nottata alla Camera : Ore 13.50. La commissione Bilancio della Camera sospende i lavori sulla Manovra dopo tre ore di discussione piatta. Tutti sanno che è un passaggio obbligatorio, ma anche inutile: al 31 dicembre, termine ultimo per evitare il baratro dell'esercizio provvisorio, mancano solo quattro giorni. I giochi sono fatti. Con un epilogo rissoso, come è stato quello che si è consumato al Senato, ma per il governo gialloverde non ...

Opposizioni chiedono incontrare Mattarella su lavori Manovra : Roma, 27 dic., askanews, - Le Opposizioni vogliono un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla manovra. Lo ha riferito Renato Brunetta di Forza Italia a margine dei lavori ...

In Manovra saldo e stralcio cartelle esattoriali per le persone fisiche in base all'Isee : La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 23 dicembre 2018, da approvare ancora dalla Camera a cui giungerà per l'esame finale il 28 dicembre, prevede consistenti riduzioni dei debiti fiscali che scaturiscono dalle cartelle esattoriali relative ad imposte non versate dal 2000 al 2017, una "rottamazione" accessibile ai contribuenti con Isee inferiore a 20.000 euro. Come si calcola l'Isee L'Isee, Indicatore della Situazione Economica ...

Manovra : tra bufale e titoli sensazionalistici - il buon giornalismo va salvaguardato : Questa Manovra del governo sta creando innumerevoli discussioni, ed è naturale che, come tutte le manovre, susciti pareri discordanti. Ognuno ormai se ne è fatta un'idea personale, e anche in ambito giornalistico le posizioni al riguardo sono molteplici. Colpisce però la gran quantità di articoli, usciti nelle ultime ore, che hanno una visione decisamente faziosa della questione, e fanno anche ben poco per nasconderlo. Se la pluralità ...

Manovra 2019 - decreto pensioni sarà approvato tra il 10 e 12 gennaio - : Il sottosegretario al Lavoro Durigon annuncia le date del dl. Tra le norme la cosiddetta quota 100, la proroga dell'Ape sociale e opzione donna. Spunta anche il ritorno del consiglio di ...