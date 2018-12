Manovra | potrebbe arrivare la stangata di tasse che costerà 13 miliardi

"Governo - a pagare lo scotto della Manovra potrebbe essere il Movimento Cinque Stelle. I rischi che corre il Paese". Intervento di Franco ... : ... con tutte le conseguenze politiche che si sono prodotte nelle nazioni in cui i debiti pubblici ammontavano al più del doppio dell'economia reale. Gli effetti che ne sono scaturiti sono ben noti: ...

Manovra - la fiducia potrebbe slittare a domani : potrebbe slittare a domani la votazione della fiducia sul maxiemendamento del Governo alla Manovra inizialmente prevista per questa notte. Lo slittamento potrebbe avvenire a causa del prolungarsi del...

Manovra - arrivo in Aula del maxiemendamento potrebbe slittare alle 20 : Il maxiemendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la prima sezione della legge di Bilancio, potrebbe arrivare in Senato alle 20, e non nel pomeriggio come era previsto. Lo ...

Totocalcio a un passo dalla pensione - la Manovra potrebbe abolire la mitica schedina : Il Totocalcio potrebbe essere abolito. La Manovra attualmente al vaglio della commissione bilancio del Senato potrebbe mandare in pensione la celeberrima schedina, il gioco collegato ai campionati di calcio che esiste da ben 72 anni. Intere generazioni hanno sognato il ricchissimo “13” (da qualche anno poi diventato “14” con l’aggiunta di una partita nel tabellone e la formulazione di un nuovo regolamento”), ...

Totocalcio in pensione? La Manovra potrebbe abolirlo : Per rilanciare il concorso nato il 6 maggio 1946 dall'idea del giornalista della Gazzetta dello Sport Massimo Della Pergola si prevede un unico prodotto, con l'aumento delle possibilità di vincita e ...

Come potrebbe cambiare la Manovra : Arrivano le prime proposte di modifica alla manovra di governo e relatori ma ancora nulla di fatto per le misure cardine, ovvero reddito di cittadinanza e pensioni, interventi su cui è incentrata la ...

Manovra - così il calo del pil potrebbe accelerare la trattativa con la Ue : L'insipida Manovra di Gentiloni non ha fatto ripartire l'economia nel 2018'.E poi: 'Nel 2019 l'economia ripartirà perché stiamo iniettando risorse fresche nell'economia'. Salvini - Una volta tanto, ...

Manovra : il governo potrebbe porre la questione di fiducia alla Camera : Spunta l'opzione fiducia per la Manovra, il cui approdo in Aula alla Camera è confermato per lunedì pomeriggio, con la discussione generale. Da martedì inizierà l'esame del provvedimento con le votazioni. A stabilirlo la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il governo, viene riferito al termine della riunione, ha "parlato dell'opzione fiducia" che, comunque, ...

Il governo potrebbe cambiare la Manovra : Lo fa capire un comunicato ufficiale del governo: per trovare un accordo con la Commissione Europea si potrebbero destinare meno soldi alle promesse di Lega e M5S

Bocciatura Ue : come potrebbe cambiare la Manovra : ... ma quello che praticamente nessuno crede che la politica del governo sia in grado di contrastare il rallentamento dell'economia e di tenere il deficit sotto controllo. […] Del resto, nessuno nel ...

Manovra - l’UE boccia - ecco cosa potrebbe accadere all’Italia : Manovra, arriva la bocciatura come previsto ecco cosa potrebbe accadere al nostro paese Come previsto, la Commissione europea ha bocciato la Manovra del governo italiano per il 2019. Ma cosa accadrà ora? La decisione di oggi è il primo passo verso l’apertura di una procedura per debito eccessivo nei confronti del governo italiano. l’UE ha ribadito quanto scritto il 23 ottobre: la Manovra contiene una deviazione dagli impegni «particolarmente ...

Inserito in Manovra un taglio drastico all'editoria - per le piccole testate potrebbe essere letale : Il Movimento 5Stelle è pronto a passare dalle parole ai fatti per arrivare ad una graduale abolizione dei contributi a giornali, periodici e radio private. È il primo atto di un'offensiva che il sottosegretario con delega all'editoria Vito Crimi è intenzionato a portare in fondo. Una sforbiciata contenuta in un'emendamento alla legge di Bilancio, primo firmatario il deputato pentastellato Adriano Varrica. Non siamo ancora ...

Quota 100 : Salvini potrebbe rivedere la Manovra - probabile restringimento della platea : Si continua a discutere sulla bocciatura della nuova manovra finanziaria da parte della Commissione Europea che dovrebbe arrivare entro oggi. Numerose sono ancora le questioni aperte sul fronte previdenziale che preoccupano il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria non proprio soddisfatto della salita dello Spread a 327 punti. Salvini intende correggere i conti della manovra In vista della bocciatura del testo della nuova Legge di ...

Manovra - la Ue difende se stessa. Tirarla per le lunghe potrebbe aggravare i costi per l’Italia : Domani il governo risponderà alla Commissione Ue, che nelle scorse settimane ha sottolineato non solo l’incompatibilità del Def italiano con le regole europee, ma anche che “per la prima volta un paese membro sceglie deliberatamente di divergere, anziché convergere, verso i suoi obiettivi di medio termine”. Obiettivi – scrive Marcello Messori su Repubblica – “unanimemente approvati (a torto o ragione)… al fine di rassicurare gli altri ...