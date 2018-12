Manovra | clima teso in aula alla Camera Al via il voto sulla fiducia

Manovra - clima infuocato alla Camera : il Governo chiede la fiducia. Il Pd ricorre alla Consulta : ... consegnando il testo del loro discorso: una scelta di economia dei tempi che ha, però, innescato la reazione dell'opposizione, inducendola in prima battuta ad abbandonare la Conferenza dei ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Conte : "Clima costruttivo sulla Manovra" : 20.01 "Una procedura d'infrazione non è auspicabile, perchè ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazione" sui mercati."Stiamo lavorando per rifare la manovra, fermo restando che crediamo di essere nel giusto". Così il presidente del Consiglio al G20 di Buenos Aires. Conte si è detto "fiducioso" in un accordo:"Il clima è costruttivo". Conte è anche intervenuto sul caso Regeni: "Tutte le volte che ho incontrato il presidente egiziano ...

Manovra - Moscovici : 'Con Italia clima cambiato - ma servono i fatti' : Toni distesi dall'Ue verso l'Italia sulla procedura di infrazione. "Sono ottimista, vedo segnali che mi fanno pensare che ora sia possibile" evitarla, ha dichiarato il commissario europeo per gli ...

Conte : "Lavoriamo per realizzare la Manovra in un clima di fiducia dei mercati" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".

Conte : 'Lavoriamo alla Manovra per il clima di fiducia dei mercati' : Parlando della Manovra, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che "le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti, lo spread ancora alto non mi trova distratto". Il ...

Manovra : Moscovici - il clima è buono : 'Il clima è buono'. Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine di un'audizione all'Europarlamento, ha risposto ai giornalisti che chiedevano se ci fossero sviluppi nel ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Manovra - Conte : Clima sereno. Juncker : non è una guerra - ti amo Italia - : Il presidente del Consiglio, che oggi partecipa al Consiglio straordinario per la Brexit, dopo la cena di ieri con i vertici Ue ha detto che "il dialogo è aperto". Il presidente della Commissione: "...

Manovra - Conte : “Ieri a Juncker ho mostrato la nostra rivoluzione. Clima sereno e dialogo aperto” : “Oggi si parla di Brexit, ma avrò sicuramente qualche scambio. Con chi? Io parlo con tutti. Ieri c’è stato un Clima molto sereno, di confronto e c’è un dialogo aperto. Abbiamo parlato di quello che stiamo facendo: in cinque mesi stiamo rivoluzionando il paese e continueremo a farlo. Non abbiamo parlato di saldi finali, ma delle verifiche che stiamo facendo con le relazioni tecniche e i tecnici, e abbiamo detto quali sono le ...