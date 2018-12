Macerata | esplode caldaia in una casa Grave bambina di 19 mesi

fanpage

: Cicciobello nel presepe ?al posto di Gesù: esplode la polemica (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… - CorriereAdriati : Cicciobello nel presepe ?al posto di Gesù: esplode la polemica (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… - OsimoSiamoNoi : Cicciobello nel presepe ?al posto di Gesù: esplode la polemica - CorriereAdriati : Cicciobello nel presepe ?al posto di Gesù: esplode la polemica (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Salesi di Ancona: l'esplosione è avvenuta intorno alle 19 in unadi Cingoli, in provincia di