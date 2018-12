Facebook | Zuckerberg | ci vorranno degli anni per risolvere i problemi della privacy

Facebook - l'anno nero di Mark Zuckerberg : Scheda . L'annus orribilis del social network più grande al mondo. Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati degli utenti, passando per lo scandalo di Cambridge Analytica

Facebook : l'anno nero di Mark Zuckerberg - mese per mese : Scheda . L'annus orribilis del social network più grande al mondo. Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati degli utenti, passando per lo scandalo di Cambridge Analytica

Nuovi retroscena su Facebook, Zuckerberg perde popolarita' 30 novembre 2018

Nove Paesi contro Facebook : «Sapeva del Russiagate». Ma Zuckerberg diserta l'audizione : Il ceo del social network più grande e potente al mondo, finito nel mirino della critica per un antipatico susseguirsi di scandali relativi alla privacy degli utenti, ha disertato l'invito a ...

Facebook : Zuckerberg non si dimetterà : Un altro capitolo del Facebook-gate. Mark Zuckerberg non si dimetterà e resterà a capo del social network più famoso al mondo. Intervistato dalla Cnn il fondatore e...

Il mea culpa di Zuckerberg - il mantra di Facebook - : ... ma al tempo stesso ha il potenziale distruttivo di un elefante nella cristalleria del mondo online se quegli stessi strumenti e quelle stesse dinamiche vengono piegate alla volontà dei bad actor .

Facebook e Instagram - fermi i due social di Zuckerberg : "Di nuovo disponibile a breve", si legge sulla pagina degli account di uno dei social network più frequentati di sempre. Anzi, probabilmente il più frequentato. Dalla tarda mattinata, infatti, fino a qualche minuto fa, Facebook, il colosso americano ideato e fondato da Mark Zuckerberg, non è operativo. Specialmente in alcune aree d'Europa. A riferirlo sono stati diversi tweet di alcuni utenti da molti paesi del continente. Tra cui l'Italia, ...

Facebook - Mark Zuckerberg ai top manager : "Siamo in guerra" : Facebook è "in guerra", quindi la compagnia sarà gestita di conseguenza. Parola del suo fondatore, Mark Zuckerberg, durante una riunione segretissima tenutasi a giugno con i 50 top manager dell'azienda, raccontata oggi 19 novembre dal Wall Street Journal.Il quotidiano newyorkese cita diverse persone a conoscenza dei fatti. In tempo di pace, ha detto secondo le fonti il 'numero uno' del colosso di Menlo Park, i dirigenti possono ...

