Eruzione Krakatau | le impressionanti immagini dall'alto sul vulcano

Tsunami in Indonesia a seguito dell’ Eruzione del Vulcano Krakatau : Uno Tsunami ha devastato le coste dell’ Indonesia , apportando morte e distruzione. Onde alte più di 20 metri, si sono generate a seguito di alcune frane sottomarine, innescate dal Vulcano Anak Krakatau , nonchè il figlio del Krakatoa, quest’ultimo noto per la violentissima eruzione avvenuta il 27 agosto 1883, che sprigionò un’energia pari a 200 megatoni. Anak Krakatau , è emerso dalle acque nel 1927 e sin dagli anni cinquanta ...

Nuova allerta Tsunami in Indonesia per l’Eruzione del vulcano Krakatau : già 400 i morti : L'agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri ha innalzato il livello di allerta da 2 a 3 sui quattro della scala di rischio per un nuovo possibile maremoto dopo quello di sabato 22 dicembre, dal momento che l'attività del vulcano Anak Krakatau non accenna a diminuire. Già più di 400 i morti: "Rischiamo una crisi sanitaria".Continua a leggere