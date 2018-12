Ciclismo | Tour Colombia 2019 | svelato il percorso | le sei tappe in programma

Ciclismo - Fabio Aru voglia di riscatto : “Il Tour è più adatto a me - ma il cuore mi dice Giro!” : Il 2018 sta per terminare e Fabio Aru non vede l’ora di archiviare un’annata decisamente al di sotto delle aspettative. Il corridore sardo non ha saputo ripetere le imprese delle stagioni passate e si augura un 2019 all’insegna del riscatto. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport il capitano della UAE-Emirates ha parlato dei suoi programmi per il futuro e dei prossimi appuntamenti. “Correrò qualche tappa a Maiorca, poi Algrave ...

Ciclismo - cambia il programma di Vincenzo Nibali per il 2019. Slongo : “A Giro e Tour per fare classifica. Proviamo a fare doppietta!” : cambia il programma di gare di Vincenzo Nibali rispetto a quanto annunciato durante il raduno di Hvar prima delle festività natalizie. Lo Squalo, infatti, non incomincerà più la stagione a inizio febbraio in occasione della Vuelta Valenciana ma lo vedremo direttamente all’UAE Tour dal 25 febbraio al 2 marzo. Il 2019 del capitano della Bahrain Merida scatterà dunque negli Emirati Arabi Uniti con questa piccola corsa a tappe, poi proseguirà ...

Ciclismo - Peter Sagan annuncia il programma per il 2019 : niente Giro - sarà al Tour : Peter Sagan ha annunciato la prima parte del calendario delle gare alle quali prenderà parte nel 2019: lo slovacco salterà il Giro d’Italia, concentrandosi ancora una volta sul Tour de France. Interessante anche la preparazione scelta per arrivare al GT transalpino e la divisione delle gare che vedranno protagonisti gli altri velocisti della BORA. Il tre volte campione del mondo tra il 2015 ed il 2017 ha anche annunciato che non andrà a ...

Ciclismo - Mercato 2019 : tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre World Tour e Professional italiane : È iniziato il conto alla rovescia per la stagione 2019 di Ciclismo, con i migliori corridori del mondo che torneranno a sfidarsi a partire dal Tour Down Under che inizierà il prossimo 15 gennaio. Nella pausa invernale i team hanno lavorato sodo per cercare di accaparrarsi i migliori talenti sul Mercato e costruire delle rose di livello in vista del prossimo anno. Alcune squadre hanno optato per mantenere invariato il nucleo centrale, puntando ...

Ciclismo – Si è spento a 106 anni Francesco Meneghello : il ciclista che Bartali chiamò al Tour de France del 1937 : Si è spento a 106 anni Franceso Meneghello, il ciclista che nel 1937 fu chiamato ad affiancare Gino Bartali nella squadra nazionale che affrontava il Tour de France Alla straordinaria età di 106 anni, si è spento Francesco Meneghello, il ciclista che nel 1937 fu chiamato ad affiancare Gino Bartali nella squadra nazionale che affrontava il Tour. Originario della Calcara di Monte di Malo, da 80 anni risiedeva a Schio, prima a Magrè e poi in ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Mi rimetto in gioco. Tour de France più adatto a me - ma il Giro… Debutterò a Maiorca” : La UAE Emirates sta svolgendo il ritiro pre-stagionale a Tarragona (Spagna), Fabio Aru sta scaldando la gamba in visto di un’annata importante per la sua carriera: il Cavaliere dei Quattro Mori deve riscattare un 2018 da incubo e spera in un pronto rilancio, il sardo possiede il talento per emergere e vuole assolutamente lasciarsi alle spalle dodici mesi particolarmente difficili. Il 28enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’accoppiata Giro-Tour. Pazza idea a 34 anni? Corsa Rosa obiettivo principale - alla Grande Boucle senza pressioni : Un 2018 da ricordare, nonostante sia stato fatto di momenti altissimi ed altri molto bassi. Vincenzo Nibali a 33 anni si è andato a prendere l’ennesimo spettacolare trionfo di una carriera mostruosa: a marzo lo Squalo ha conquistato con un’impresa eccezionale la Milano-Sanremo. L’infortunio al Tour de France poi, sull’Alpe d’Huez, gli ha condizionato il finale di stagione, chiusa però al meglio con il bellissimo ...

Ciclismo - presentata a Dubai la prima edizione dell’UAE Tour 2019. Presenti Vincenzo Nibali ed Elia Viviani : Non mancheranno i migliori corridori al mondo nella prima edizione dell’UAE Tour, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà il 2 marzo negli Emirati Arabi. La corsa, senza dubbio uno dei primi grandi appuntamenti della prossima stagione, è stata presentata oggi presso il circuito di Formula 1 di Yas Marina (Dubai). Tra le tante stelle che nobiliteranno l’appuntamento impossibile non citare il campione del mondo in carica, lo ...

Ciclismo - Mikel Landa : “La doppietta Giro-Tour si può fare” : Lo spagnolo Mikel Landa non si pone limiti: a marca.com il ciclista della Movistar ha dichiarato di puntare, nella prossima stagione alla doppietta Giro-Tour. L’atleta classe 1989 alla Corsa Rosa dovrebbe essere il capitano della squadra, mentre nel GT transalpino dovrà dividere la leadership del team con il colombiano Nairo Quintana. Lo spagnolo ha già partecipato in quattro occasioni al Giro ed in tre al Tour, ma non ha mai ottenuto ...

Ciclismo - tutti i colpi di mercato del 2019. Tutte le cessioni e gli acquisti delle squadre World Tour. Gaviria - Porte e Greipel cambiano squadra : Manca ormai pochissimo al via della stagione 2019 di Ciclismo e anche quest’anno ci sono stati trasferimenti importanti tra le squadre del World Tour. Le formazioni del massimo circuito internazionale hanno utilizzato strategie diverse, alcune hanno scelto di consolidare la propria rosa e puntare sui giovani, mentre altre hanno preferito ingaggiare nuovi big per provare a dare una svolta ai risultati. Andiamo quindi a scoprire i principali colpi ...

Ciclismo – Regalo di Natale commovente per Thomas : il britannico riceve un nuovo trofeo del Tour de France dopo il furto dello scorso ottobre [VIDEO] : Speciale sorpresa per Geraint Thomas questa mattina: consegnato un nuovo trofeo del Tour de France al britannico del Team Sky Domenica speciale per Geraint Thomas: il ciclista britannico del Team Sky ha ricevuto una fantastica sorpresa, un Regalo di Natale anticipato, inaspettato e graditissimo. Thomas è stato ospite di Sunday Brunch, un programma televisivo della BBC, durante il quale è stato incredibilmente sorpreso: il britannico ha ...