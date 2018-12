Anticipazioni UeD | trono classico | due possibili ' no' per Lorenzo Riccardi

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il 27 dicembre scorso è stata registrata una nuova puntata deldi Maria De Filippi, dove non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. Il protagonista in assoluto è stato sicuramenteche, da qualche puntata a questa parte, non sembra essere più così tanto sicuro delle scelte che ha fatto dall'inizio del suosino ad ora. Il giovane, infatti, nelle ultime settimane, non si è comportato molto bene nei confronti delle sue corteggiatrici, deludendole e attirando su di sé le critiche di Maria De Filippi e di tutto il pubblico di Uomini e Donne.Nessun'esterna perLeufficiali della registrazione del 27 dicembre ci segnalano cheavrebbe dovuto fare, durante la settimana, due esterne con le sue corteggiatrici, ma in realtà non ne ha realizzata nemmeno una. Lo spazio in puntata dedicato a lui, infatti, ha avuto ...