Razzismo e violenza | la ricetta di Agnelli | ' Studiare il report dell' Onu'

Violenza e Razzismo - calcio illegale e politica impotente. "A 12 anni dalla morte di mio marito non è cambiato nulla" : Alla fine sono le parole a tracciare il solco su un desolante mercoledì di calcio. Sono quelle di Marisa Raciti, vedova dell'agente che perse la vita nel 2007 a Catania negli scontri con gli ultras, che amaramente osserva come "12 anni dopo non è cambiato niente nel calcio". Sono quelle di Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli che zittisce i buuu razzisti degli spalti di San Siro con la potenza del suo orgoglio "per il colore ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e Razzismo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Risse e agguati sono stati espulsi dagli stadi ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e Razzismo : E piu in generale tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più medidati e consapevoli atteggiamenti. Il tavolo proposto da ...

Razzismo e violenza : anche la Premier League non è più un modello? : Banane in campo, insulti, cori antisemiti e una bottiglia in testa a un giocatore. Gli inglesi alle prese con una nuova emergenza negli stadi