Polemica su Twitter | Lorenzo | Dovizioso e Ducati nel mirino

Gf Vip - Francesco Monte in finale e su Twitter scoppia la Polemica : 'È un raccomandato' : Nella puntata di giovedì 22 novembre del Grande Fratello Vip, abbiamo visto l'abbandono di Jane Alexander e la proclamazione di Francesco Monte come finalista di questa terza edizione. L'ex tronista andrà a far compagnia a Silvia Provvedi, già immune dalle nomination da lunedì scorso. Il secondo finalista, a differenza di quanto avvenuto con la Provvedi, è stato scelto direttamente dai concorrenti della casa senza quindi passare dal giudizio del ...

Calenda contro l'uso dei videogiochi per i bimbi : 'In casa mia non entrano'. Su Twitter si scatena la Polemica : 'C onsidero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano ' . E' il post che l'ex ministro Carlo Calenda ha pubblicato ...