Orrore in Pakistan | bimba di 9 anni rapita | stuprata e uccisa all’uscita da scuola

Bimba di 3 anni stuprata e uccisa - Orrore in Pakistan/ Ultime notizie - invocata pena di morte per gli aguzzini : Pakistan, Bimba di 3 anni violentata e uccisa. Ultime notizie, 30 persone fermate: orrore, 'morta per la paura e il dolore'. Chiesta pena di morte.

Orrore in Pakistan - bambina di tre anni stuprata e uccisa : il corpo ritrovato in una scarpata : stuprata e uccisa a tre anni. Difficile dire altro. La cronaca racconta che si chiamava Faryal e che il corpicino martoriato è stato ritrovato in una scarpata vicina al villaggio dove abitava, in Pakistan, dopo che i genitori ne avevano denunciato la ...