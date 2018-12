Omicidio Desirée | la ragazza era ancora vergine quando fu stuprata

Venditti : Omicidio Desiree non appartiene a San Lorenzo : Roma – “Perche’ San Lorenzo deve essere macchiata di un delitto che non le appartiene, ma che appartiene ad una cultura sbagliata?”. Ad affermarlo Antonello Venditti, a proposito della vicenda di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nello storico quartiere di Roma. Il cantautore romano ha parlato a margine di un evento, di cui e’ stato ...

Desirée - Riesame : resta Omicidio per Gara : 18.00 Il Tribunale del Riesame conferma l'accusa di omicidio volontario per Mamadou Gara, il senegalese arrestato nelle indagini sulla morte di Desirée, la 16enne trovata senza vita a Roma,dopo essere stata drogata e violentata, in uno stabile abbandonato a San Lorenzo. Il Riesame fa cadere l'aggravante dei futili motivi nella violenza sessuale e della cessione di sostanza stupefacente da tre o più persone. Per gli altri due africani arrestati ...

Desiree : il riesame conferma l'accusa di Omicidio per Mamadou Gara : Resta in piedi l'accusa di omicidio volontario per Mamadou Gara, il 27enne senegalese arrestato dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre nello stabile abbandonato di via dei Lucani. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma che ha fatto cadere l'aggravante di aver agito per motivi abbietti nella ...