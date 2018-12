Lo scrittore che non faceva la spia

Amos Oz - morto lo scrittore israeliano che predicava dialogo e moderazione : È morto lo scrittore israeliano, Amos Oz. Aveva 79 anni ed era malato da tempo di cancro. La notizia è stata data dai giornali Haaretz e The Jerusalem Post. L'articolo Amos Oz, morto lo scrittore israeliano che predicava dialogo e moderazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Morto Andrea Pinketts - scrittore che raccontò Milano attraverso il crimine Le foto : Talento e sregolatezza, scriveva storie anarchiche con una prosa acrobatica, ricca di trovate lessicali e un protagonista-alter ego: Lazzaro SantAndrea

Morto lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts - era stato anche inviato di Mistero : Lo scrittore e giornalista Andrea G.Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, è Morto il 20 dicembre 2018 all’hospice dell’ospedale Niguarda di Milano. Aveva 57 anni: era nato il 12 agosto del 1961 nel capoluogo lombardo. Da quanto si è appreso, era malato da tempo per un tumore e le sue condizioni si erano aggravate da circa una settimana.

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore di gialli e noir che ha raccontato la Milano di oggi : E’ Morto il giornalista e scrittore Andrea Pinketts. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. Al secolo Andrea Giovanni Pinchetti, aveva 57 anni, essendo nato a Milano il 12 agosto 1961. Autore di molti gialli e noir, ha raccontato in molte sue storie la Milano contemporanea. Ha vinto alcuni premi letterari come il Mystfest e il Premio Scerbanenco. Ha collaborato per alcuni periodici e ha lavorato anche con la tv, per esempio ...

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore di gialli che ha raccontato la Milano di oggi : E’ Morto il giornalista e scrittore Andrea Pinketts, al secolo Andrea Giovanni Pinchetti. Aveva 57 anni, essendo nato a Milano il 12 agosto 1961. Autore di molti gialli e noir, ha raccontato in molte sue storie la Milano contemporanea. Ha vinto alcuni premi letterari come il Mystfest e il Premio Scerbanenco. Ha collaborato per alcuni periodici e ha lavorato anche con la tv, per esempio con Mistero su Italia 1. L'articolo Morto Andrea ...

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore che raccontò Milano attraverso il crimine : Talento e sregolatezza, scriveva storie anarchiche con una prosa acrobatica, ricca di trovate lessicali e un protagonista-alter ego: Lazzaro SantAndrea

Meglio il piccolo maschio che un Piccolo scrittore : Nessuno se n'era mai accorto prima, ma in ogni uomo c'è una parte animale e una parte culturale. Per fortuna è arrivato Francesco Piccolo con il suo nuovo romanzo L'animale che mi porto dentro, edito ...

Addio al maresciallo scrittore che arrestò la Circe di Forte dei Marmi : Giovanni Pudda era stato comandante della stazione di Forte dei Marmi. Una volta in pensione aveva iniziato a scrivere favole e romanzi. Aveva 84 anni

Guerra (feroce) e pace con Tabucchi lo scrittore intoccabile che fu toccato : Comprende due volumi di 1600 pagine ciascuno il "Meridiano" Mondadori dedicato ad Antonio Tabucchi (euro 140, ma 105 su Amazon). Curata da Paolo Mauri, vecchia colonna delle pagine culturali di Repubblica nonché caro amico dello scrittore scomparso nel 2012, l'opera - che raccoglie quasi tutto ciò che il Tabucchi "pubblico" ha scritto (ad esclusione, dunque, sia del Tabucchi "privato" che di quello più strettamente accademico) - ci si offre nel ...

Lo scrittore-libraio che «catturò» Hemingway : Impedito a proseguire negli studi o a trovarsi un lavoro, impiega al meglio il tempo libero per esplorare il mondo al quale si sente di appartenere. A Roma, sull'abbrivio della sua esperienza di ...

Palazzo - studio e tinello. È nella casa dello scrittore che abita la sua fantasia : La casa in collina, La casa della vita, Fuori di casa, La casa ispirata, e persino casa come me... A proposito, Malaparte: per ottenere i permessi di costruzione della sua villa caprese su uno sperone di Capo Massullo - un parallelepipedo che si incunea nell'acqua, "una nave omerica finita a secco" - lo scrittore sfruttò i buoni uffici dell'allora potentissimo ministro Galeazzo Ciano, siamo alla fine degli anni Trenta. La scalinata triangolare, ...

RAI 3 * ' KILIMANGIARO ' : Ospiti di Camila Raznovich saranno il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e Gabriele Rubini - in arte Chef Rubio -... : Pagina aperta sull'attualità con "Diario del mondo" e il giornalista Amedeo Ricucci. Alle apprezzate classifiche del KILIMANGIARO quest'anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la ...