Etna | INGV | “Attivate le faglie di Fiandaca-Pennisi | Pernicanca e Ragalna” | rilevato “un

Sicilia - Ingv : “Possibili eruzioni dell’Etna anche a bassa quota” : L’attività dell’Etna è in una fase che può avere “dinamiche ulteriori con possibili aperture di nuove bocche di eruzione a quote più basse”. A sottolinearlo è il professore di vulcanologia all’Università di Pisa Mauro Rosi. “Se ciò si verificasse avremmo una eruzione più voluminosa con avanzamenti del magma che potrebbero avvicinarsi ai centri abitati”. “L’Etna – spiega l’esperto ...

Etna e terremoto in Sicilia - Ingv : "Non si può escludere apertura bocche a quote minori" - sale l'allerta : terremoto dopo l'eruzione dell'Etna in Sicilia: nel catanese crolli e feriti. E la situazione non pare essere delle più rosee. Infatti, "non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del

Etna - terremoto nel Catanese. Privitera (Ingv) : “Sismicità non ci lascia tranquilli. La faglia di Fiandaca è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona” spiega il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo 4.8 della notte scorsa sull’Etna. ...

Ingv pubblica comunicato sull'intensa scossa di stanotte sull'Etna : nel 1800 evento superiore al 6° : L'Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, ha emesso un comunicato relativo alla intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna e tutto il catanese, provocando...

Etna - INGV : eruzione e sciame sismico “ancora in corso - in 24 ore oltre 750 scosse” : La mattina del 24 dicembre 2018 è iniziata una nuova eruzione laterale dell’Etna. Il fenomeno, si spiega nel blog INGVterremoti, “è stato caratterizzato dall’intrusione di un dicco magmatico nell’alto fianco orientale del vulcano, che ha generato un intenso sciame sismico e vistose deformazioni del suolo. Lo sciame sismico è iniziato alle ore 8:30 UTC, corrispondenti alle ore 9.30 locali, ed ha interessato l’edificio etneo in diversi ...

Etna - aeroporto di Catania chiuso per un’ora. Ingv : “Dalle 9 le scosse sono state 130” : Spettacolo e disagi. La ripresa dell’attività dell’Etna ha comportato la chiusura dell’aeroporto di Catania a partire dalle 14 per gli aerei in arrivo. I voli in arrivo saranno dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile. Lo scalo di Catania resta aperto: sarà quindi tecnicamente possibile effettuare il check-in per ...

TERREMOTO CATANIA ED ERUZIONE Etna/ Video - Ingv : sisma 4.0 a Zafferana Etnea - oltre 130 scosse e nube cenere : TERREMOTO oggi a CATANIA ed ERUZIONE ETNA, Video. Ingv: sisma di magnitudo 4.0 a Zafferana Etnea, oltre 130 scosse e nube cenere. Ultime notizie

Intensa eruzione dell'Etna : il comunicato dell'INGV - "oltre 130 scosse" stamane : Da stamane l'Etna è entrata in una Intensa fase eruttiva, che sta vedendo anche il susseguirsi di numerose scosse di terremoto nell'area del cratere del vulcano. L'Ingv, l'istituto nazionale di...

Sciame sismico Etna - terremoti e eruzione in corso : vulcanologo dell’INGV spiega a MeteoWeb cosa sta accadendo : 1/49 ...

Terremoto oggi a Catania/ Ingv ultime scosse : sisma 3.1 sull'Etna - avvertito a Milo : Terremoto oggi a Catania, segnalato dall'Ingv. Le ultime scosse: sisma di magnitudo 3.1 sulla scala Richter sull'Etna, vicino a Milo

Etna - INGV : a Mascali un doppio appuntamento per ricordare e comprendere l’eruzione del 1928 : A 90 anni dall’eruzione che distrusse Mascali, l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OE – INGV), in collaborazione con il comune di Mascali, l’Archivio Fotografico Toscano (AFT) e l’associazione “Mascali 1928” presenta una esposizione foto-cartografica e una conferenza sull’evento eruttivo che colpì la cittadina del basso versante orientale dell’Etna, sepolta da una colata lavica fra il ...

Etna : moderata scossa di terremoto nella notte - zona cratere - dati INGV : scossa di terremoto modesta nella notte nel cuore dell'Etna, avvertita. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nel corso della notte di oggi, 24 ottobre...

Etna : scossa di terremoto molto superficiale avvertita tra Belpasso - Ragalna - Nicolosi - dati INGV : scossa di terremoto superficiale alle pendici dell'Etna, epicentro su Belpasso. Sisma ben avvertito. Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle pendici meridionali dell'Etna, esattamente...