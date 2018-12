Culotte de cheval | gli esercizi per eliminarla

vanityfair

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Di cosa si tratta?Come combatterlaL'alimentazioneI cibi sìUn frullato sgonfianteBere moltoI cibi noIl consiglio Glio 1Jennifer Lopezo 2Rihannao 3Karlie Klosso 4Alessandra AmbrosioProdotti cosmeticiVenusSuper Ananas Slim®SephoraEuphidraSpecchiasolLadeè uno strato di adipe che si accumula tra coscia e gluteo allargando la silhouette fino a renderla sproporzionata. Difficile da combattere è un problema per molte donne, anche per quelle più magre. Uno dei motivi principali che ne determina la comparsa, assieme alla ritenzione idrica, è una cattiva postura causata dall’utilizzo di scarpe con tacco alto, così come stare sedute per molto tempo alla scrivania. Questa posizione, infatti, determina una forte tensione muscolare nel lato esterno della coscia.LEGGI ANCHECamminata e Yoga: la combinazione fitness che funzionaIn questo ...