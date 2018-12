2018 di motori - da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn. Un anno tra nuove regole - addii e bufere giudiziarie : ROMA - Scandali giudiziari, lutti, acquisizioni, cessioni, cambi di strategie e nuove normative che hanno sconvolto il settore. È stato un anno controverso, per il mondo dell'auto, quello...

I Motori nel Natale Sky Sport - tanti speciali per rivivere la stagione 2018 MotoGP e F1 : I Motori scaldano il Natale di Sky Sport: per tutti gli appassionati, tanti speciali per rivivere le emozioni della stagione 2018 di MotoGP e Formula 1 sui canali 207 e 208 e anche su Sky On Demand. SKY Sport MotoGP - Il 23 dicembre, alle 19 su Sky Sport MotoGP (e anche nella sezione “primissime” di Sky On Demand), tutti in pista con Valentino Rossi per La 100 km dei campioni. Le porte del Ranch del Dottore si...

PORTOBELLO - ULTIMA PUNTATA/ Diretta e ospiti : Fabrizio Marcoccia e il motorino eco - 8 Dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : PORTOBELLO, Diretta e ospiti ULTIMA PUNTATA 8 Dicembre: Antonella Clerici punta su Beppe Fiorello, Nancy Brilli e Antonella Elia.

VIDEO | TG Motori del 1 dicembre 2018 : In questa edizione: - Citroen, nuova C5 Aircross: spazio e comfort - Ford presenta la nuova generazione di Edge - Alfa Romeo...

VIDEO | TG Motori del 24 novembre 2018 : In questa edizione del Tg Motori: - Range Rover, nuova e rispettosa dell'ambiente - Reanult, Twingo diventa green -...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana - i record e le difficoltà dei motori scacchistici nell’analisi di certi finali : Non è la sequenza di patte più lunga nella storia dei match validi per il Campionato del Mondo di Scacchi, ma quella in corso tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana è la maggior striscia di eque divisioni del punto partendo dalla prima partita in più di cent’anni di sfide iridate. Siamo sul 4,5-4,5, e il norvegese e l’italoamericano hanno ancora tre partite per evitare gli spareggi rapid. Il precedente record lo detenevano Garry ...

VIDEO | TG Motori del 17 novembre 2018 : L'appuntamento settimanale con il Tg Motori. In questa edizione: - Più grande, tecnologica e spaziosa: arriva la nuova X5 -...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari scalda i motori verso le qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione 60 minuti di tempo per effettuare gli ultimi test, trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato di Interlagos in vista delle qualifiche e della gara. Sarà un’ora cruciale per l’intero sviluppo del weekend dopo i due combattuti ...

EICMA 2018 - apre oggi la 76° Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo - Motociclo e Accessori - Magazine sulla moda e i motori - Motor &... : Immancabile poi l'area esterna MotoLive, l'adrenalinico spazio racing di EICMA con gare titolate delle discipline off-road, show di freestyle e spettacoli di intrattenimento. L'evento inaugurale di ...

VIDEO | TG Motori del 3 novembre 2018 : In questa edizione: - Fca, una Jeep Grand Cherokee in divisa - Passione e divertimento: si concludono a Vallelunga gli...