Tifoso morto | il questore | Chiusura curva e divieto trasferte Inter

Scontri prima di Inter-Napoli - morto Tifoso nerazzurro investito da un suv : È morto il tifoso dell’Inter investito da un suv scuro prima della partita Inter-Napoli di ieri sera al Meazza. L’investimento, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe il momento conclusivo di Scontri tra tifosi di opposte fazioni avvenuto in via Novara intorno alle 19,30. La vittima, si chiamava Daniele Belardinelli, aveva 35 anni. Al momento n...

