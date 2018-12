Salvini a Pesaro | Bruzzese aveva chiesto di uscire dal programma di protezione

Agguato Pesaro : Salvini - 'È stata la vittima a chiedere di uscire da sistema protezione' : 'Questo signore, al quale va una preghiera, da oltre due anni e mezzo aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in riferimento a ...

Il delitto di Pesaro - la polemica sulla Nutella di Salvini e quello che non ha funzionato : Era di livello minimo il dispositivo di protezione per Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un pentito di ‘ndrangheta, che è stato ucciso la sera del 25 dicembre a Pesaro. Non era persona nuova, come accade a chi ha protezione massima, non aveva cambiato identità. Sul citofono c’era il suo cognome, la casa però gli era stata data dal ministero dell’Interno come lo stipendio che l’uomo percepiva. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ...

Agguato Pesaro - Salvini : "Mafia - 'ndrangheta e camorra sono m euro " : 'Se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate, perché mafia , ' ndrangheta , camorra sono merda e finché sarò ministro dell'Interno e mi occuperò di pubblica sicurezza li inseguirò via per via, ...

Pesaro - 'ndrangheta uccide fratello di pentito sotto protezione. Bufera su Salvini : La Procura e la Direzione distrettuale antimafia di Ancona procedono per omicidio volontario premeditato con l'aggravante mafiosa. Marcello Bruzzese era già scampato ai sicari nel '95, un agguato ...

Salvini : "Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella" | Polemica sul web : "Prima Pesaro poi Catania - ma..." : Il ministro dell'Interno ha poi postanto le immagini dei vigili del fuoco al lavoro dopo il terremoto

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

