PE L' ACQUA E LA FUNTANA

pugliainfesta

: Latiano - Museo delle Arti e delle Tradizioni. La funtana e li minzani....quanta acqua agghi carisciatu quannu era… - parcobove : Latiano - Museo delle Arti e delle Tradizioni. La funtana e li minzani....quanta acqua agghi carisciatu quannu era… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) ... euro 5,00 intero; euro 3,00 ridotto per scuole, università e over65 ESPOSZIONE OPERE IN CONCORSO BIBART 2018-2019 DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019 @Anche Cinema , salvo spettacoli attualmente non in ...