Manovra | Pd chiede lo streaming dell’esame in commissione | M5s nega la diretta web

Manovra - Pd chiederà pronuncia Consulta su 'enormità' compiute da governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Bernini (FI) a governo : “Incapaci e pericolosi”. Fraccaro chiede fiducia e dai banchi Pd : “Vergognati buffone” : Iniziati i lavori in Aula del Senato, dopo il caos di questo pomeriggio in commissione Bilancio. Le opposizioni protestano: “Quanto accaduto oggi è una nuova ferita al Parlamento” dichiara il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, che si rivolge alla presidente Casellati accusandola di avallare offese alla democrazia sempre più gravi”. “Siete incapaci e pericolosi” afferma Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, ...

Manovra - sottosegretario Garavaglia chiede stralcio norma sugli Ncc : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento e chiede la fiducia : La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio ed è stato presentato in aula al Senato. La seduta odierna dovrebbe portare in tarda serata all’approvazione con il voto di fiducia. «Il governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 1» della Manovra sul ...

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. E chiede la fiducia : La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio ed è stato presentato in aula al Senato. La seduta odierna dovrebbe portare in tarda serata all’approvazione con il voto di fiducia....

Il governo chiede la fiducia e presenta il maxiemendamento alla Manovra : Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Potesta delle opposizioni tanto che ...

Il governo presenta il maxiemendamento alla Manovra e chiede la fiducia : Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Potesta delle opposizioni tanto che ...

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. E chiede la fiducia : ROMA - La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio. E finalmente il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro lo ha presentato in aula ...

Manovra fantasma - opposizioni indignate. Casellati chiede rispetto al governo - il Pd occupa l'aula : Slitta la fiducia al maxiemendamento del governo sulla Manovra. Il voto sulle modifiche alla legge di bilancio, che era previsto in serata, dovrebbe essere posticipato a domani sera, dopo la presentazione del testo calendarizzata per le 14:00.Secondo quanto si apprende la Ragioneria avrebbe chiesto altro tempo per poter leggere approfonditamente le carte le tabelle presentate dall'esecutivo. Le quali tuttavia, sembrano addirittura introvabili ...

Manovra - Giorgetti : Ue chiedeva 1.6% deficit - chiuso a ragionevole 2 - 04 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - l'Ue chiede altri tagli all'Italia : "Servono ancora tre miliardi" : Per l' Europa mancano all'appello ancora tre miliardi. Di fatto dopo l'invio dello schema della Manovra con le correzioni apportate dall'esecutivo, a quanto pare la situazione versa ancora in una fase ...

Manovra - scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza : Manovra, scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e Reddito di Cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d’infrazione dell’Ue. L’esame in commissione al Senato non è ancora iniziato e potrebbe finire con un maxiemendamento Torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di ...

Manovra - cosa ci chiede l'Ue : C'è stato un incontro con un'atmosfera "molto costruttiva" ha detto la portavoce del ministro dell'Economia Giovanni Tria. La base su cui si lavora "è la proposta italiana". Si pensa "di riuscire ad ...

Manovra - Di Maio : Ue? Ci chiede rinuncia a uniche 2 misure irrinunciabili : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse