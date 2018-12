La scena dei cretini

Ariete - oroscopo per l'anno nuovo all'insegna dei colpi di scena : attenzione nelle scelte : Aprite il cuore alla speranza, nati sotto il segno dell'Ariete: l'anno 2019 sarà tra quelli da ricordare positivamente, per le molte sorprese che vi porterà in ogni campo. Sorprese e quindi anche imprevisti ovviamente che, se da un lato vi metteranno un po' in crisi, dall'altro vi porteranno a una maturazione che vi renderà più completi come persone e come cittadini. "Open mind" è un messaggio quindi da tenere ben presente nel corso dei prossimi ...

Manchester United - incredibili retroscena su Mourinho : la richiesta dei calciatori e la ‘scommessa’ di Sanchez : Ultime ore caldissime in casa Manchester United con l’esonero di José Mourinho, secondo quanto riporta il “Mirror” quattro calciatori sarebbero andati dall’amministratore delegato Ed Woodward per chiedere l’esonero del tecnico portoghese, minacciando di chiedere ufficialmente la cessione a gennaio se fosse rimasto al suo posto ma anche con altri il rapporto era ormai incrinato. Il rapporto con Martal, Shaw e ...

F1 - Pat Symonds e quel sorprendente retroscena su Schumacher : “faceva dei prelievi di sangue durante i pit-stop - poi…” : L’ingegnere inglese ha svelato come Schumacher facesse dei prelievi di sangue durante i pit-stop in occasione dei test invernali per un motivo ben preciso Talento ma anche tanto allenamento, ingredienti principali nella carriera di Michael Schumacher. Il Kaiser non lasciava nulla al caso, allenando ogni suo muscolo del corpo per riuscire a primeggiare, i sette titoli mondiali conquistati ne sono una prova. Sulle sue modalità di ...

Al Teatro dell'Opera di Anversa va in scena una inedita versione dei 'Pescatori di Perle' di Bizet : PRIMAPRESS, - Anversa - "I Pescatori di Perle" di Bizet che andrà in scena fino al 31 dicembre al Teatro dell'Opera di Anversa, sarà una assoluta novità nel panorama della musica lirica per la ...

Milano - secondo i consulenti dei pm Carlotta Benusiglio fu “strangolata e poi venne inscenato suicidio” : Fu strangolata “con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava” prima di simulare un suicidio lasciando “il corpo, ormai cadavere, sospeso all’albero”. È quanto viene riportato dai consulenti della Procura di Milano in una relazione, che indaga sulla morte di Carlotta Benusiglio, stilista ed ex modella 37enne, trovata impiccata a un albero il 31 maggio del 2016 nei giardini di Piazza Napoli ...

Belluno Miraggi apre con lo spettacolo di Paolo Nani - uno dei più grandi mimi sulla scena internazionale. Sabato sera al Comunale di Belluno : ABBONAMENTI , comprende 6 spettacoli: 15/12 19/01 16/02 16/03 13/04 25/05, Platea: intero 111 ' / Ridotto* 96 ' ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE SUPERIORI 3 spettacoli a scelta a 30 ' INFO: biglietteria@...

[Il retroscena] Salvini spiazza Di Maio su pensioni d'oro e grandi opere e prema sulla crepa dei 5 Stelle : ...gìà con incarichi di governo ma anche parecchi dei 330 parlamentari 5 Stelle eletti il 4 marzo - e ala orotodossa è stata aperta proprio in queste ore da Beppe Grillo tornato a parlare di politica ...

Addii e colpi di scena a X Factor. Ecco qual è il futuro dei giudici : Non si può certo dire che siano mancati i colpi di scena nell'edizione 2018 del talent show X Factor, targato Sky Uno e prodotto da Fremantle. Da Asia Argento - con tutto il seguito delle polemiche ...

Dagli addii dei giudici ai colpi di scena : si chiude X-Factor 2018 : Non si può certo dire che siano mancati i colpi di scena nell'edizione 2018 del talent show X Factor, targato Sky Uno e prodotto da Fremantle. Da Asia Argento - con tutto il seguito delle polemiche ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

Matteo Renzi e Pd - il sondaggio di Antonio Noto : da godere - la fine oscena dei democratici : La fine oscena del Pd , e dell'Italia, fotografata dal sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale . La corsa alla segreteria del principale partito del centrosinistra, al momento, vedrebbe ...

[Il retroscena] Sconto sui medicinali - assunzioni di magistrati e ricercatori e un fondo per le vittime dei vaccini. Ecco come cambia la ... : Fatto sta che dopo due mesi di bocciature e di no, di polemiche anche aspre del governo contro "i tecnici dell'economia", è arrivata una prima apertura di credito da parte di un organismo contabile ...

Colpo di scena Gf Vip - Silvia Provvedi ha un fidanzato : "Sta facendo il conto dei giorni" : In mattinata è arrivato per la cantante un romantico messaggio di buon compleanno: "Meno nove. Buon compleanno principessa"...

Protesta e intolleranza dei “gilet gialli” : la Francia invisibile irrompe sulla scena : Lo ribadisco e insisto su questo punto. E non è la seconda grande giornata di mobilitazione, quella di sabato 22 novembre, che mi avrà fatto cambiare opinione. ...