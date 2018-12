La Juve sarebbe in vantaggio per Ramsey | ma occhio alla concorrenza di Real e PSG

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Lantus è sempre a caccia di buoni affari per rendere ancora più performante il suo organico di lusso. Negli anni il duo Marotta - Paratici ha portato a Torino non solo giocatori pagati per il loro valore di mercato, ma anche calciatori a parametro zero. Basti pensare che con questa formula, sono stati acquisiti Andrea Pirlo, Paul Pogba, Sami Khedira ed Emre Can. Seguendo questa politica, Fabio Paratici, pur orfano dell'ex amministratore delegato, sta seguendo la pista che porta ad Aaron. Il centrocampista, in forza all'Arsenal, ha un contratto in scadenza nel giugno 2019 e fino a questo momento non ci sono prospettive di rinnovo, per cui già a gennaio potrebbe firmare con qualsiasi altro club. I bianconeri potrebbero proporre al gallese uno stipendio di 8 milioni di euro per convincerlo.Gli altri club interessati al gallese La dirigenza della Continassa dovrà lottare con ...