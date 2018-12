Inter-Napoli condizionata | ma gli azzurri non hanno giocato bene

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Prologo Squadre in campo a Santo Stefano, atto rivoluzionario del calcio italiano.di scena a Milano, Ancelotti manda in campo Meret, finalmente pronto (evidentemente) per le grandi sfide. In attacco Milik fa coppia con Insigne, Zielinski e Ruiz con Hamsik e Allan in mediana, Callejon in versione terzino destro. A sinistra, Mario Rui preferito a Ghoulam. Nel pomeriggio, lo “sfogo” di Mr. Allegri, insensato, inopportuno, privo di alcun senso logico e sportivo, ma vabbè, il giovanotto bisogna capirlo, pareggio con espulsione a Bergamo, non sono cose che capitano tutti i giorni. Il Max bianconero protegge Mazzoleni dagli “attacchi” di Adl. i giornalisti di Sky fanno velo, ed il clamore è bello che servito.Atto primo Pronti, via, e Icardi, dal tocco d’inizio gara lascia partire un bolide che a momenti sorprende Meret. L’parte, pressa glie propone ...