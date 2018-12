Con la manovra del popolo aumentano le tasse

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e Consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

Manovra - sprint finale Con retromarcia sull'Ires. Tria stasera riferisce in Commissione : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti

Manovra - il governo aumenta la pressione fiscale al 42 - 4% : ora c'è la Conferma ufficiale : Nel 2019, con l'approvazione della Manovra, la pressione fiscale aumenterà dal 42% al 42,4%. A comunicarlo è il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, confermando un dato che rimarrà sostanzialmente stabile negli anni successivi: al 42,8% nel 2020 e al 42,5% nel 2021. La pressione fiscale "leggermente aumenta", afferma Giuseppe Pisauro.

Manovra - Upb : "Manovra meno espansiva - gli investimenti diminuisCono" : MILANO - Dopo il maxiemendamento al Senato 'la portata espansiva della Manovra viene ridimensionata', con una riduzione degli investimenti rispetto al 2018. Lo ha evidenziato il presidente dell'Upb,

Manovra - Giuseppe Conte : "A giorni arriva il decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza" : Il premier Giuseppe Conte ha spiuegato quali saranno i prossimi impegni del governo, a partire da gennaio: "Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni". Inoltre ha annunciato che dal 2019 verrà calibrata meglio la normativa sull'Ires, raddoppiata per il terzo settore.

Manovra - gli universitari Contro il governo : "Usate i giovani per fare cassa" : Il Consiglio nazionale degli studenti universitari accusa il governo di voler fare cassa sulle spalle dei giovani e del mondo dell'istruzione, con tagli previsti per 100 milioni di euro: "Per finanziare altre vostre priorità, avete deciso di fare cassa alle spese dell'Università e di tutte le sue componenti. Riconosciamo, quindi, che l'istruzione non è realmente una vostra priorità".

I frati Convertono Di Maio sulle tasse - retromarcia sull'Ires in manovra : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento

Opposizioni chiedono inContrare Mattarella su lavori manovra : Roma, 27 dic., askanews, - Le Opposizioni vogliono un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla manovra. Lo ha riferito Renato Brunetta di Forza Italia a margine dei lavori

Tajani : "Il governo ha sbagliato. La manovra eConomica non diminuisce tasse" : 'Sulla manovra il governo ha sbagliato con l'Ue: prima ha fatto la voce grossa, poi una ritirata precipitosa, per tornare con il cappello in mano. Non è così che si ottengono risultati per il Paese'.

Manovra - il Pd ricorre alla Consulta. SContro sull'Ires raddoppiata al no profit : La Manovra economica del governo Conte comincia il suo iter per la terza lettura alla Camera dei Deputati . Oggi il passaggio in Commissione Bilancio , e nelle altre che devono dare i rispettivi

Manovra : Richetti - oggi ricorso Consulta : ANSA, - ROMA, 27 DIC - "oggi con i senatori del mio gruppo firmiamo e depositiamo il ricorso alla Consulta contro una legge di Bilancio approvata fuori dall'ordinario percorso parlamentare, senza che

I francescani Contro la manovra : "Così si cerca di distruggere il bene" : Cresce la rivolta del volontariato sul raddoppio dell’aliquota Ires per le organizzazioni non profit. Il portavoce Fortunato da Assisi: "Si destabilizza chi vuol essere strumento di bontà e si taglia la possibilità di fare di più"