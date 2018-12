Vola a New York PVH

Borsa - New York sciVola : Dow Jones sciVola ai minimi da 14 mesi : Wall Street procede negativa, con il Dow Jones che scivola ai minimi da 14 mesi e si avvia a chiudere, insieme allo S&P 500, il 2018 come l'anno peggiore da un decennio. Non va meglio al Nasdaq che ...

“I carboidrati la sera fanno ingrassare” : tutte le fake news a taVola : “I carboidrati la sera fanno ingrassare”: quante volte ci siamo sentite ripetere questa frase, rinunciando ad un piatto di pasta a cena. In realtà si tratta di una fake news alimentare. Molti infatti si rifiutano di assumere i carboidrati a cena, con la convinzione che questo favorisca il dimagrimento. In realtà ciò che conta è il condimento che scegliamo per la nostra pasta (o il pane), ma soprattutto la quantità che assumiamo. Una ...

Spazio - NASA : gli auguri per New Horizons Volano ai confini del Sistema Solare : La NASA sta raccogliendo sul suo sito gli auguri da recapitare alla sonda New Horizons, che il prossimo 1° gennaio 2019 effettuerà il flyby su Ultima Thule, il piccolo e misterioso corpo celeste che diventerà il mondo più lontano mai visitato da un veicolo costruito dall’uomo. L’Agenzia spaziale statunitense, nella pagina dedicata alla missione, ha ricevuto migliaia e migliaia di adesioni da persone da tutto il mondo. Fino al 21 ...

Nba - rientra Curry ma i Warriors cadono a Detroit. Milwaukee sciVola a New York : Non basta il rientro dopo l'infortunio di Stephen Curry , autore di 27 punti con 10/21 al tiro. Golden State cade 111-102 sul campo di Philadelphia , trascinata dai 26 punti di Blake Griffin. Il ...

Vola a New York Salesforce.Com : Seduta decisamente positiva per Salesforce.Com , che tratta in rialzo del 4,05%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Salesforce.Com mantiene forza ...

Newfield Exploration sciVola in fondo al mercato di New York : Si muove in profondo rosso Newfield Exploration , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,19% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Newfield Exploration è più fiacca ...

Abercrombie & Fitch sciVola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 4,12% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva ...

Jane e Elia news - Enrico Silvestrin chiede scusa : “Ho fatto una caVolata” : Gf Vip, Enrico Silvestrin chiede scusa a Jane Alexander per aver parlato del figlio Damiano Enrico Silvestrin ha fatto marcia indietro su Jane Alexander e Elia Fongaro. Poche settimane fa vi abbiamo riportato alcune sue dichiarazioni contro la concorrente del Gf Vip, con cui ha stretto un bel rapporto. Erano parole da amico e basate […] L'articolo Jane e Elia news, Enrico Silvestrin chiede scusa: “Ho fatto una cavolata” ...

Ralph Lauren sciVola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per la maison statunitense , che passa di mano in perdita del 5,56%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

Alla maratona di New York trionfa in Volata l'etiope Delisa - tra le donne vince la keniana Keitany : In un finale al cardiopalma, l'etiope Lelisa Desisa è il nuovo campione della maratona di New York. In un finale al cardiopalma con l'altro etiope Shura Kitata, ha chiuso in 2:06:26. Tra le donne è la keniana Mary Keitany a imporsi per la quarta volta (ha vinto dal 2014 al 2016, seconda nel 2017) in 2:22:48. Daniel Romanchuk, nato con la spina bifida, ha vinto la maratona di New York nella categoria uomini in sedia a rotelle, ...

Vola a New York Movado : Seduta decisamente positiva per la big statunitense degli orologi di lusso , che tratta in rialzo del 3,32%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Vola a New York Newfield Exploration : Rialzo per Newfield Exploration , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,19%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Il New York Times Vola in borsa - spinto dal boom degli abbonamenti digitali : Il titolo New York Times vola di oltre il 27% nel pre-mercato e si prepara ad aprire sui massimi di 13 anni. E' l'effetto dei conti del gruppo editoriale, con ricavi da abbonamento pari a quasi due terzi del totale e una ripresa delle inserzioni pubblicitarie, specialmente digitali. Nel terzo trimestre del 2018 l'azienda editoriale ha registrato utili netti attribuibili ai soci per 25 milioni di dollari, o 15 centesimi per azione, in calo del ...

Royal Caribbean Cruises sciVola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una perdita secca del 3,30% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean Cruises ...