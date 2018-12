Trump tra Fed | Messico e Corea | antologia dei tweet presidenziali di Natale

Ambiente - Trump investe nelle centrali a carbone e smantella le norme di Obama : ... in termini di inquinamento e di costi sanitari la mancata attuazione di queste politiche costerà all'economia americana centinaia di miliardi di dollari entro la fine del secolo. Studio smentito da ...

Crolla la Borsa di Tokyo : -5 - 01% Pesa la guerra tra Trump e la Fed : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che ha terminato la seduta con una flessione del 5,01% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti... Segui su affaritaliani.it

Trump disponibile a incontrare Erdogan : ANSA, - ANKARA, 25 DIC - La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Donald Trump è stato invitato dal suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a visitare la Turchia il prossimo anno, ...

Trump : L'unico problema della nostra economia è la Fed. Gli indici crollano : è la peggior vigilia di Natale dal 1918 : ... reduci dalla peggiore settimana in un decennio, sono crollati, registrando la peggior vigilia di Natale dal 1918, a causa anche dello shutdown e dalle incertezze sull'economia globale. Il Dow Jones ...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema della nostra economia» : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Usa - convocato il comitato di crisi per tranquillizzare i mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Ma anche la guerra dichiarata da Trump al chairman della Fed Jerome Powell, che accusa apertamente di sabotare l'economia e la borsa con i graduali rialzi dei tassi di interesse. Mnuchin aveva già ...

Shutdown del governo Usa - niente accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Usa - scatta lo “shutdown” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

Scattato lo shutdown del governo Usa - niente accordo sul budget tra Trump e i democratici : Lo shutdown del governo degli Stati Uniti è Scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Tra i fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico : Trump non firma. Governo in shutdown : Dalla mezzanotte il Governo americano è in “shutdown”. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme, perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. Questo è successo perché il presidente Trump non ha accettato di firmare la legge che avrebbe fornito le coperture necessarie, perché non conteneva 5,7 miliardi di doll...

Usa - è 'shutdown' - niente accordo tra Trump e il Congresso sul muro col Messico. Chiude un quarto dell'amministrazione : Sulla base dello 'spegnimento' del gennaio 2018, già causato da un disaccordo sulla politica migratoria, la maggior parte dei parchi dovrebbe rimanere aperta nonostante il licenziamento tecnico dell'...

Donald Trump - in Siria lo stesso tragico errore che Obama fece in Iraq : E neppure avra' i complimenti della sinistra interna e mondiale perche' abbraccia la stessa politica di disimpegno internazionale di Obama. I Democratici godono a vedere l'erratica politica di Trump ...

Trump e la scelta illusoria tra nazionalismo e globalismo : Avere una visione pessimistica del mondo, come quella di Donald Trump, «è una deriva da un carattere nazionale» americano storicamente ottimistico, sostiene John Alterman,...