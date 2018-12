Terremoto | team della Protezione civile in partenza a supporto dei Comuni etnei

Terremoto politico in Alto Adige : team Köllensperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. In Trentino un voto su 4 alla Lega : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello...