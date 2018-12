Terremoto a Catania | scossa di magnitudo 4 8 | paura e feriti | crolli nell' acese ...

Terremoto a Catania : dieci feriti : Undici scosse avvertite nella provincia. La più forte tra

Etna - notte di paura a Catania Terremoto 4.8 - crolli e feriti : Tanta paura e almeno 10 feriti per una scossa di Terremoto di magnitudo 4,8 legata all'eruzione dell'Etna che nella notte ha fatto tremare la provincia di Catania, causando crolli e danneggiamenti. L'epicentro e' stati localizzato tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi con un ipocentro a un solo chilometro di profondita' che ha accentuato l'effetto della scossa Segui su affaritaliani.it

Etna - Terremoto magnitudo 4.8 : paura nella notte a Catania - 10 feriti : Scossa alle 3.19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania dove le persone hanno passato la notte in auto. feriti lievemente componenti di una famiglia: un ottantenne estratto dalle macerie della sua casa. Chiusa A18 tra Acireale e Giarre

Etna - a Catania Terremoto nella notte : 11 scosse - danni e paura : Sono state 11 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell'Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di...

Terremoto Catania - chiusa autostrada A18 per lesioni sull’asfalto. Aeroporto in attività : L'A18 è stata chiusa parzialmente al traffico per consentire ai tecnici di effettuare verifiche sullo stato dell'arteria stradale. Si segnalano infatti delle anomalie all'asfalto nel tratto compreso tra Giarre ed Acireale. L'uscita obbligatoria è allo svincolo di Acireale. La scossa ha provocato crolli e feriti.Continua a leggere

C’è stato un Terremoto in provincia di Catania : È stato registrato poco dopo le 3 di notte, con una magnitudo di 4.8 ed epicentro vicino al comune di Viagrande: ha provocato danni a diversi edifici e almeno quattro feriti

Etna - Terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...

Terremoto a Catania - l'Etna fa tremare i siciliani : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3,19 di questa notte nell'area a nord di Catania. Danni a vecchi edifici e quattro feriti non gravi, con escoriazioni e contusioni. ...

Etna - forte Terremoto a Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : “Vivi per miracolo” : La terra trema ancora in Sicilia: questa notte alle ore 3.18 una scossa con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania ha fatto crollare parzialmente abitazioni, chiese e ferito alcune persone. Una famiglia viva racconta quei momenti drammatici: "Noi, vivi per miracolo". Per tutta la notte decine di scosse.Continua a leggere

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania : crolli e feriti lievi. FOTO : Etna, terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania: crolli e feriti lievi. FOTO La scossa si è registrata alle 3:19 a nord del capoluogo etneo, tra Viagrande e Trecastagni. Crollate alcune case e una vecchia chiesa . Una famiglia: “Siamo vivi per miracolo” Parole chiave: ...

Terremoto magnitudo 4.8 a Catania : notte in strada e feriti. I primi soccorsi Il vulcano Stromboli riprende l'attività : per gli esperti è tutta "colpa" dell'Etna : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: crolli e feriti registrati in città. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a norde del capolouogo etneo si sono registrate scosse....

Terremoto di 4 - 8 nella notte a Catania : Una scossa di magnitudo 4,8 è stata registrata nella notte a Catania. Il sisma si è vetrificato alle 3,19 a una profondità di 1,2 chilometri tra Aci Catena, Pedara e Acireale. Quattro i feriti, riporta il Corriere, a Fleri, tra i comuni di Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania, dove è stato localizzato l'epicentro. Si tratta dei componenti di una famiglia estratta dalle macerie della loro casa. A ...

Etna - Terremoto magnitudo 4.8 : paura nella notte a Catania - 4 feriti : Scossa alle 3.19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania dove le persone hanno passato la notte in auto. feriti lievemente componenti di una famiglia: un ottantenne estratto dalle macerie della sua casa. Chiusa A18 tra Acireale e Giarre

Terremoto del 4.8 a Catania : notte in strada e feriti. Vulcano Stromboli riprende l'attività : per gli esperti è tutta "colpa" dell'Etna : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: crolli e feriti registrati in città. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a norde del capolouogo etneo si sono registrate scosse....