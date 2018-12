Salvini sul reddito | ' ai furbi non ci sarà neanche un euro' Di Maio con Di Battista per

Salvini sul Reddito di Cittadinanza : 'I 'furbi' non vedranno un euro' : Roma - 'Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno': lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in visita agli anziani dell'Opera ...

Manovra in dirittura d'arrivo : Salvini e Di Maio esultano : Piaccia o no, la Manovra sarà approvata entro il 29 dicembre (a meno che non avvengano cataclismi). A partire dal 1 gennaio perciò molte cose cambieranno. La riforma delle pensioni entrerà da subito in vigore, mentre per il reddito di cittadinanza occorrerà aspettare marzo o aprile. Salvini e Di Maio esultano, mentre le opposizioni continuano a protestare vivacemente. Manovra pronta ad entrare in vigore, Salvini e Di Maio esultano Dopo aver ...

Salvini come Mussolini. A Imola foto del vicepremier a testa in giù sull’albero di Natale : Le foto a testa in giù del Ministro degli Interni sono state appese all'albero di Natale allestito nel centro della città.Continua a leggere

Salvini : con manovra scommettiamo sul Paese e con Di Maio tutto bene : "La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all'ospedale dei bambini Buzzi. "Uno legge i giornali e pensa a un'Italia diversa - ha detto polemicamente - fortunatamente gli italiani continuano a capire e ragionare con la loro testa e a darci fiducia. Ognuno scrive quello che ritiene ma io sono contento di ...

Matteo Salvini sulla manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un governo con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...

OPEN ARMS - 300 MIGRANTI IN ATTESA/ Ultime notizie - insulto a Salvini 'I tuoi figli si vergogneranno di te' : Mediterraneo, OPEN ARMS salva 300 MIGRANTI: neonato a bordo, evacuato con la madre in elicottero. Persone in ATTESA in mare, Salvini: 'Porti chiusi'.

Migranti - Boldrini : "Da Salvini zero risultati - 5S vassalli" : Il no di Matteo Salvini all'attracco nei porti italiani della nave della Ong Open Arms con a bordo Migranti "dimostra che il ministro Salvini , il segretario del partito che deve 49 milioni di euro a ...

Statali - scontro sulle pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee , ...

Pensioni - Boeri contro Salvini : 'Non mi fa paura. I numeri...'. Guerra sulla pelle degli italiani : Prosegue, anche a manovra ormai perfezionata e in attesa solo della fiducia, il duello tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il numero uno dell'Inps Tito Boeri . Parlando ai ...

Sondaggio Tecnè sulla manovra - bocciatura clamorosa per Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Uno dei primissimi sondaggi post-manovra è quello firmato da Tecnè . Rilanciato da TgCom24 , non lascia grandi dubbi: gli italiani bocciano senza appello quanto fatto da Lega e M5s . Nel dettaglio, i ...