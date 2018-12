ROMA MESSA DI NATALE IN VATICANO | ECCO L' OMELIA DI PAPA FRANCESCO

Selvaggia ROMA - stavolta si sbilancia su Francesco : nuovo messaggio : Selvaggia Roma, arriva un nuovo messaggio per Francesco Chiofalo. La 28enne capitolina stavolta si sbilancia: “Sarei un cane” Nella giornata di ieri Francesco Chiofalo ha fatto un annuncio sconvolgente: “Ho un tumore al cervello, dovrò sottopormi a un intervento chirurgico di 18 ore. Non sarò più quello di prima”. Sul web tantissimi i messaggi di […] L'articolo Selvaggia Roma, stavolta si sbilancia su Francesco: ...

Selvaggia ROMA - tumore Francesco Chiofalo - silenzio rotto : video-messaggio : Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo che l’ex Francesco Chiofalo ha dichiarato di avere un tumore al cervello: “Ora dico la mia, come ho sempre fatto”. Il video-messaggio Nelle scorse ore Francesco Chiofalo si è presentato su Instagram, dichiarando di aver scoperto di essere stato colpito da un grave tumore cerebrale. L’annuncio shock ha presto […] L'articolo Selvaggia Roma, tumore Francesco Chiofalo, silenzio ...

Ncc - protesta a ROMA contro l’obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Bruciate bandiere M5s : “Saremo un migliaio di persone qui davanti al Senato. Abbiamo incontrato il viceministro Rixi che pur comprendendo le nostre preoccupazioni non ha la forza politica per chiedere al governo un ulteriore proroga della sospensione dell’efficacia del 29/1 Quater, al fine di rivisitare la legge quadro per gli Autoservizi Pubblici non di Linea con principi più moderni”. Parla così all’Adnkronos Mauro ...

Ncc - protesta a ROMA contro l’obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. E in manovra spunta la deroga : E’ arrivata fino a sotto il Senato la protesta degli ncc, i noleggiatori con conducente, sul piede di guerra contro l’entrata in vigore da gennaio di un decreto che li costringerebbe a rientrare in rimessa alla fine di ogni corsa. Secondo la categoria, queste novità metterebbero a rischio migliaia di posti di lavoro. Una delegazione martedì mattina ha incontrato il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, ma durante il vertice non è ...

ROMA - crollo muro di Villa Mercede : sopralluoghi per messa in sicurezza : A seguito della caduta di una parte del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma, i tecnici del Dipartimento Lavori pubblici del Campidoglio, del Dipartimento Ambiente e della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali “hanno effettuato e stanno proseguendo una serie di sopralluoghi sul posto. Sono tuttora in corso i controlli – precisa una nota – ed è stato disposto il transennamento dell’area, per ...

ROMA - il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro : “Che cos’è il Partito democratico?” : La domenica mattina, in via di Torpignattara, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devoti filippini di una chiesa evangelica cristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storico circolo per la loro messa settimanale. Che Torpignattara sia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI ...

Era sfuggito alla cattura perché in ROMAni la notte dell'operazione "Short Message" - al rientro si consegna : Domenico De Francesco si è recato spontaneamente dai Carabinieri. Massimiliano Petracca, ai domiciliari nell'abito della stessa operazione finito in carcere

GF Vip – Un ROMAntico aereo per Giulia Provvedi : Gollini manda un messaggio alla fidanzata dopo il presunto tradimento [FOTO] : Pierluigi Gollini manda un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip: il messaggio per Giulia Provvedi è romantico! Durante la penultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini. dopo le smentite del portiere dell’Atalanta (VEDI QUI) ed il messaggio inviato dai social a Giulia (GUARDA QUI), il calciatore manda un aereo a sorvolare il cielo della ...

ROMA - Kluivert si fa biondo e si confessa : 'Mi ispiro a papà e a Cristiano Ronaldo'. E poi lancia un messaggio al Real : Ma mi sono ispirato anche a giocatori come Cristiano Ronaldo da ragazzo, perchè lui vive per il calcio e per lo sport e io guardo a questo tipo di campioni" Come ti ha convinto Monchi a venire a Roma?...

Maltempo Emilia-ROMAgna : un milione per interventi di messa in sicurezza : Quasi un milione di euro per fronteggiare le emergenze e tornare alla normalità nei Comuni colpiti dal Maltempo in Emilia-Romagna nel corso di quest’anno. A partire dalle nevicate e dal gelicidio di febbraio e marzo 2018 in Valmarecchia, nel riminese, fino ai più recenti episodi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Oltre alla messa in sicurezza delle strade e alla ripulitura e rimozione dai detriti, gli interventi ...

ROMA - il messaggio di Virginia Raggi ai suoi sostenitori : “Non è opportuno manifestare nel giorno della mia sentenza” : “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook, in vista della manifestazione organizzata sempre via Facebook per venerdì 9 ottobre in Piazza del Campidoglio, alla vigilia della sentenza del processo ...

Zidane - videomessaggio ROMAntico : "Forza Juve - spero di tornare a Torino" - ma la panchina non c'entra - : "Un saluto da Madrid, speriamo un giorno di vederci presto a Torino e passare del tempo insieme. Forza Juve ". Firmato? Zinedine Zidane. Tanto affetto e un pizzico di nostalgia, ma nessuno salti a ...

ROMA : Papa presiederà Messa 2 novembre a cimitero Laurentino : Roma – Il 2 novembre Papa Francesco presiede la Messa al cimitero Laurentino. Le Messe con i vescovi ausiliari negli altri cimiteri. Il Santo Padre presiedera’ la celebrazione eucaristica alle ore 16. Ad accogliere il Pontefice, il cardinale vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare Paolo Lojudice, il cappellano monsignor Claudio Palma. Le Messe negli altri cimiteri con i vescovi ausiliari. La catechesi del cardinale Luis ...

L'ombrellina manda un messaggio 'ROMAntico' a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO]... : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post 'romantico' dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all'ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un ...