Manovra - nel maxiemendamento c’è anche la tassa di sbarco a Venezia : 2 - 50 euro per l’accesso in città e in Laguna : Dalle pieghe del maxiemendamento arriva un sostanzio aiuto economico per Venezia. La legge di bilancio autorizza, infatti, il Comune di Venezia a istituire una tassa di sbarco, ovvero un obolo che ogni turista che arriva in città deve pagare. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro a parlarne alcuni giorni fa, anticipando quello che si è puntualmente verificato. Nella giungla della finanziaria bisogna arrivare all’articolo che contiene il ...

Manovra - ancora tensioni nel governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

Nella Manovra via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Nella manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che minaccia di far discutere. Nel comma 283 bis si legge che 'ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il ...

Web tax - professioni sanitarie e assunzioni : cosa c’è nella Manovra fiscale 2019 : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria durante la votazione della manovra di bilancio in Senato (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Al termine di un travagliato iter parlamentare e dopo un delicato braccio di ferro consumato sull’asse Roma-Bruxelles, nella notte tra sabato e domenica il Senato ha finalmente approvato la legge di bilancio per il 2019. Il via libera definitivo arriverà solo ...

[L'analisi] Manovra sbilenca con il veleno nascosto nella coda : un fossato tra i premiati e i puniti : Un maxiaumento che strangolerebbe i consumi e, dunque, l'economia, in un momento in cui molti prevedono l'economia internazionale e l'Italia in recessione. 24 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Il ritardo nella Manovra è colpa di Bruxelles. Parola di Conte : Il ritardo della manovra ? 'E' dovuto a Bruxelles' e 'Lega e M5s restano uniti', 'gli elettori non capirebbero una rottura'. Lo sostiene, intervistato da 'La Stampa', il presidente del Consiglio ...

E dove sarebbe il 'cambiamento' del Governo nella Manovra del popolo? : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati dalle banche potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso che per gli azionisti sarà solo del 30%...

Manovra - nella notte il “sì” del Senato. Protestano le opposizioni | : Il governo ha posto il voto di fiducia sul maxi-emendamento. I sì sono stati 167, 78 i no, 3 gli astenuti.

In Manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

Manovra - nel match Roma-Bruxelles i tifosi impazzano. Ma nessuno si dimostra all’altezza : Mentre l’approvazione della Manovra finanziaria 2019 del governo ha vagolato in un andirivieni di annunci e rimandi che avrebbe fiaccato persino il console Quinto Fabio Massimo detto “il temporeggiatore” – spia del palese disaccordo tra gialli e verdi riguardo alle reciproche concessioni su pezzi significativi (irrinunciabili?) dei rispettivi programmi, forse segnale di avvicinamento del punto di rottura nell’attuale ...