Il Papa | ' Pochi banchettano | molti non hanno pane per vivere'

Papa Francesco : “Poveri piangono e nessuno li ascolta mentre pochi ricchi banchettano” : "Il grido dei poveri è sempre meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più ricchi, pochi epuloni banchettano con quanto, per giustizia, spetterebbe a tutti" ha dichiarato Bergoglio davanti ai fedeli riuniti nella Basilica di San Pietro per la messa in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri.Continua a leggere