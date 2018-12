Fortnite | la formazione rocciosa presente a Wailing Woods si sta muovendo

Fortnite : i giocatori hanno scoperto una strana formazione di nubi all'orizzonte : Gli eventi a tema non sono ormai una novità per Fortnite e tra portali dimensionali, cubi giganti e misteriosi meteoriti non ci si annoia mai. Con l'arrivo della stagione natalizia, Epic ha anche addobbato la mappa con alberi di Natele, festoni e luci colorate. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, alcuni indizi suggeriscono l'arrivo di un evento a tema, basti pensare al nuovo completo invernale Frostbite e la skin Battuta di Caccia, ...