È in corso un attacco all’edificio del ministero degli Esteri a Tripoli | in Libia

Attenzione alle email con fatture ignote in allegato : è in corso un attacco hacker in Italia : (foto: Getty Images) In questi giorni l’Italia è nel mirino di un attacco cibernertico, classificato come malspam. Le possibili vittime sono i proprietari di una casella email nella quale potrebbero ricevere un messaggio contenete un file celato che, se installato, fungerebbe da spia dall’interno del computer. Il programma che porta quest’infezione prende il nome di SLoad, un programma per eseguire download di file del computer ...