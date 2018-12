A Torino | la mobilità del futuro

A Torino è il giorno della mobilitazione No Tav. L’urlo di Grillo : “Contro i borghesi” : Alla fine c’è anche Grillo . Si appalesa alle otto di sera con un post che benedice l’opposizione del popolo del «no» al supertreno che dovrebbe collegare Italia e Francia: «Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà», scrive. «La parola progresso implica una nozione sociale di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c’entra con...

Grandi opere - Torino si prepara a mobilitazione imprenditori : Roma, 2 dic., askanews, - Si parte dalla Linea ad Alta velocità Torino -Lione, ma l'obiettivo è quello di lanciare un segnale forte per lo sblocco delle opere infrastrutturali del paese. Il capoluogo ...

Grandi opere - Torino si prepara a mobilitazione imprenditori : Roma, 2 dic., askanews, - Si parte dalla Linea ad Alta velocità Torino -Lione, ma l'obiettivo è quello di lanciare un segnale forte per lo sblocco delle opere infrastrutturali del paese. Il capoluogo ...

Tav - Torino si mobilita per il 'sì'. Appendino : 'In fretta analisi costi-benefici' : Una marcia che vuole essere a-partitica e a-politica tanto che anche le associazioni datoriali scenderanno in piazza senza etichette ma 'con la forte consapevolezza dell'importanza del ruolo di ...