Trump | L' unico problema della nostra economia è la Fed Gli indici crollano | è la peggior

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia» e Wall Street crolla : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria - l’unico motivo per stare lì”. Via le truppe Usa : Gli Stati Uniti ritirano tutte le truppe dalla Siria, immediatamente. Lo hanno confermato fonti del Pentagono, dopo che il presidente Trump aveva anticipato la decisione via Twitter: «l’Isis è sconfitto, questa era la mia unica ragione per stare in Siria». ...

