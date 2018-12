Sassari | Natale in tenda per ex vigilanti Aou e Ats | ' Vogliamo salvare il posto di lavoro'

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Niente Messa diin piazza d'Italia a, per i 50 dipendenti in presidio permanente. I lavoratori della vigilanza ospedaliera sono giunti alla prima settimana di presidio permanente e diciannovesimo diurno. Nella giornata di domenica è giunta la solidarietà del sindaco, Nicola Sanna e del consigliere regionale Antonello Peru.Niente Messa diin piazza d'Italia A nulla è valso l'appello di Stefano Maiore, portavoce dei lavoratori della vigilanza ospedaliera del Santissima Annunziata e Cliniche Universitarie di, affinché la Messa divenisse celebrata vicino al presidio permanente. L'Arcidiocesi Turritana ha invitato i 50 ex Ats e Aou a partecipare alla funzione solenne che si terrà presso il Duomo di San Nicola a partire dalle ore 11:00.Non è escluso che in tale occasione l'arcivescovo, monsignor Gianfranco Saba, possa lanciare un ulteriore appello ...