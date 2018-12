Natale | i miei figli hanno troppi regali E io provo disagio

ilfattoquotidiano

: Questo è il primo anno senza le mie cartoline di Natale. I tempi cambiano, meno carta, la stessa voglia di augurarv… - TizianoFerro : Questo è il primo anno senza le mie cartoline di Natale. I tempi cambiano, meno carta, la stessa voglia di augurarv… - c_appendino : ?? A pochi giorni dal #Natale, i miei auguri di buone feste. Con un pensiero a chi purtroppo sarà solo e a chi, non… - AndreaMarcolong : “Spesso mi chiedo se scrivere non sia in fondo un’altra maniera di dare” -oggi per @LaStampa i miei libri antidoto… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) I pacchetti sono cominciati ad arrivare anche prima di. La baby sitter che partiva e metteva sotto l’albero un libro e un gioco. Amici vari che mi lasciavano piccoli doni per idue. I parenti che non avrei visto a: altrida scartare. E questo è solo l’antefatto. Perché stasera arriveranno i nonni-uno, con libri comprati da fuori. E, in più, con le decine dini avanzati dal calendario dell’Avvento, che abbiamo deciso di aprire alla Vigilia. Domattina, poi, c’è Babbocon i“veri” e a pranzo i nonni-due, che pure vogliono partecipare anche se separatamente. E poi, ovviamente, c’è la Befana, che ormai è diventata una specie di Babbobis: altro che mandarini, noccioline e caramelle.Quello che sto raccontando, però, non vale solo per i. Se alzo lo sguardo in giro – ...