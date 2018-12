La Roma recupera El Shaarawy e Dzeko prenota la maglia col Parma

Roma - Di Francesco recupera El Shaarawy. Dzeko prenota la maglia da titolare con il Parma : I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco , messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in ...

Roma - De Rossi 'Sono agli sgoccioli della carriera'/ Recupera per la Juventus - ma tuona : 'Si parla troppo' : Daniele De Rossi torna tra i convocati per la sfida Juventus-Roma, ma le sue dichiarazioni non sono in linea con l'entusiasmo per questo big match.

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte Testaccio, quartiere ...

Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte...

Cagliari-Roma - dalle 18.00 La Diretta Di Francesco in emergenza - ma recupera Manolas : Cagliari e Roma si affrontano nella sfida delle ore 18 alla Sardegna Arena in un match valido per la 15a giornata di Serie A: nel capoluogo sardo incrociano i propri destini due squadre che vivono un ...

Roma - Di Francesco : "Fazio recuperato - Manolas al 50%" : Smaltita la rabbia per l'ennesimo infortunio , lo stop di Lorenzo Pellegrini, e chiamato in causa il santuario del Divino Amore come amuleto contro la sfortuna, Eusebio Di Francesco si tuffa anima e ...

Serie A Roma - Pellegrini si ferma ancora. Recuperato Fazio : Roma - Non cessano le noie muscolari in casa Roma : l'ultimo a fermarsi è Lorenzo Pellegrini . Il centrocampista era tornato proprio oggi ad allenarsi a Trigoria col resto del gruppo dopo avere ...

Formazioni ufficiali Roma-Real Madrid : Dzeko non recupera spazio a Schick : Udine alle spalle, testa al Real Madrid. La Roma prova a girare pagina nella partita più importante della Champions League per questa stagione. Ma le scorie si sentono. Di Francesco dice di “sentire la fiducia della società”. Kolarov scivola sui tifosi: “Non capiscono niente di calcio, devono solo tifare”. Di Francesco arriva al Real partendo […] L'articolo Formazioni ufficiali Roma-Real Madrid: Dzeko non recupera ...

Roma-Real - Di Francesco recupera Manolas : sarà titolare in Champions : Tre punti contro il Real Madrid per provare a lasciarsi subito alle spalle la brutta sconfitta contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato. Roma subito al lavoro a Trigoria all'indomani del ko ...

Roma - la Champions è alle porte : a Mosca torna Manolas - De Rossi non recupera : Il rigore inesistente assegnato ieri da Banti con la complicità di Orsato ai danni della Roma non ha minato le certezze di una squadra che sembra aver imboccato la strada giusta per risollevarsi. Tra ...

Roma : Manolas è recuperato - Pastore e Kluivert in panchina a Firenze : Pastore e Kluivert su, Perotti e Karsdorp giù. E' il bilancino dell'allenamento di oggi della Roma, che come da previsioni ha visto il rientro in gruppo del giovane attaccante olandese e del ...

Napoli : Insigne recupera - con la Roma ci sarà : Napoli- Lorenzo Insigne sta bene e ha svolto la seduta di lavoro insieme al resto del gruppo. L’attaccante era dovuto uscire anzitempo dal match con il Psg per un colpo subito al costato. Anche Ghoulam si e’ allenato regolarmente ma andra’ solo in panchina. Sulla sinistra dovrebbe esserci ancora Mario Rui, mentre a destra Ancelotti potrebbe riutilizzare Maksimovic con Albiol e Koulibaly centrale. A centrocampo torna ...

Roma - Kolarov recupera per il Napoli. Ipotesi Florenzi esterno alto : La Roma, dopo la vittoria sul CSKA Mosca in Champions League, si proietta alla difficile sfida di domenica sera, che vedrà i giallorossi opposti al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eusebio Di Francesco avrà nuovamente a disposizione Aleksandar Kolarov, che ha ormai smaltito l'infortunio al dito del piede. In dubbio, invece, la presenza di Javier Pastore e di Justin ...

Roma-Cska Mosca - le formazioni ufficiali : Kolarov non recupera ecco Santon : Ripartire in Champions per dimenticare il campionato, ripartire con Roma-Cska Mosca. La Roma affronta all’Olimpico il Cska nel terzo turno di Champions League e vuole voltare pagina dopo il pesantissimo ko di sabato contro la Spal. “Abbiamo una grande fortuna, che è quella di avere subito una partita importante per metterci alle spalle quello scivolone, […] L'articolo Roma-Cska Mosca, le formazioni ufficiali: Kolarov non ...