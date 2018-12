Infortunio Pavoletti | importanti aggiornamenti in casa Cagliari

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018)– Ilsi è allenato questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in vista della gara di mercoledì contro il Genoa alla Sardegna Arena. La seduta è cominciata con l'attivazione con mobilità. A seguire, torello ed esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte. Leonardoè in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato per Ragnar Klavan a causa di un affaticamento muscolare al gluteo destro. Domani è in programma un nuovo allenamento.