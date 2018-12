Il fidanzato muore in un incidente e Alice si suicida | “Non riusciva a vivere senza di

Lecce - muore a 31 anni - il fidanzato disperato davanti alla bara : 'Vuoi sposarmi?' : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Lecce, precisamente nel piccolo comune di Ugento, dove a perdere la vita è una giovane donna di appena trentuno anni, Veronica Orlando, madre di un bambino. Veronica, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, stava accompagnando il figlio all'asilo e poi si stava recando a lavoro quando ha perso il controllo della vettura improvvisamente ed è ...

Il fidanzato muore prima delle nozze : la decisione di lei il giorno del sì. Foto subito virali : Non si reagisce allo stesso modo di fronte al dolore ma lei, Debbie Gerlach, ha deciso di farlo in una maniera così particolare al punto che la sua storia sta circolando in rete in ogni parte del mondo. Era innamoratissima del suo fidanzato, Randy Zimmerman, e insieme avevano già programmato le nozze. Ma il destino non ha voluto che diventassero marito e moglie questi due giovani di Tucson, nello stato americano dell’Arizona: lui è morto in un ...

India - muore durante un tentativo di aborto : il fidanzato getta il corpo nella foresta : Un uomo è stato arrestato settimane dopo il ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata. La donna era stata trovata in una foresta in India il 18 settembre scorso. Sarebbe stata lui, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ad aver nascosto il cadavere.--Il 18 settembre scorso il corpo ormai senza vita di una donna è stato trovato abbandonato in una foresta nella zona di Muzaffarnagar, città dell’India che si trova nello Stato dell’Uttar ...