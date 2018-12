Circoncisione in Italia | clandestini 35% interventi su bimbi stranieri

In Italia sono molte le potenziali vittime della Circoncisione fatta in casa : Amsi, le Comunità del Mondo Arabo in Italia e la Confederazione Internazionale laica interreligiosa, Cili- Italia , "condannano senza mezzi termini ed esprimono condoglianze e solidarietà ai genitori ...

Circoncisione - dati sconcertanti dopo la morte del bimbo a Roma : in Italia 35% di interventi clandestini : dopo la notizia delle morte di un bambino nigeriano di due anni avvenuta a Roma in seguito ad un Circoncisione rituale in casa, emergono dati sconcertanti: le circoncisioni effettuate in casa e in modo clandestino sono più del 35%. Lo sostiene Foad Aodi, fondatore Amsi (Associazione medici di origine straniera in Italia) e Co-mai (Comunita’ del mondo arabo in Italia), esprimendo condoglianze e solidarietà ai genitori del bambino morto dopo ...