Atalanta | 2018 finito per de Roon | ecco quando torna

Probabili formazioni Atalanta – Juventus - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Atalanta – Juventus, Serie A 26/12/2018I bergamaschi ospitano i primi della classe, che in stagione mantengono un’invidiata imbattibilità e un ruolino di marcia davvero incredibile. Sarà una bella sfida tra due squadre che giocano con fluidità anche se probabilmente mancheranno diversi protagonisti per squalifiche e turnover.BERGAMO – Gasperini deve inventarsi la linea dei difensori davanti a Berisha: saranno, ...

Probabili Formazioni Genoa – Atalanta - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Genoa – Atalanta, Serie A 22/12/2018A Genova si sfidano due squadre con obiettivi differenti: se da un lato ai padroni di casa servono punti per proseguire il cammino verso la salvezza, ai bergamaschi non basta più sognare e l’obiettivo quarto posto è a soli 3 punti.GENOVA – Prandelli cerca il primo squillo importante della sua stagione e per farlo si affiderà al suo classico 3-5-2 con Piatek e Kouamè troppo ...

Le pagelle di Atalanta-Lazio - Serie A 18-12-2018 : Le pagelle di Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018: bianco celesti beffati ancora senza vittoria.pagelle Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre. Bergamaschi che battono una Lazio senza idee.L’Atalanta di Gasperini passa in vantaggio nel primo minuto di gioco, poi il var annulla quello che sarebbe stato il pareggio dei bianco celesti al 92° per un fuorigioco di pochissimi cm.Serie A 2018-2019, le pagelle di Atalanta-Lazio 1-0ATALANTA (3-4-1-2) ...

Probabili formazioni e pronostico Atalanta-Lazio - Serie A 17-12-2018 : Probabili formazioni Atalanta-Lazio Serie A 16-12-2018Le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio, posticipo del 16°turno di Serie A. Lunedì 16 dicembre ore 20:30, Stadio Atleti azzurri d’Italia.Atalanta-Lazio, lunedì 16 dicembre. Atalanta che arriva alla sfida con 5 partite senza mai pareggiare, al contrario dei bianco celesti che invece nelle ultime cinque in campionato, ne hanno pareggiate ben 4. Perfino gli ultimi due precedenti tra le ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Napoli 1-2 - Milik decisivo all’Atleti Azzurri d’Italia : Termina 2-1 in favore del Napoli di Carlo Ancelotti il match dell’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta. La formazione partenopea ha espugnato il campo orobico grazie alle marcature dello spagnolo Fabian Ruiz nel primo tempo e del polacco Arkadiusz Milik nella ripresa, a pochi minuti dal termine. Un match molto sofferto quello degli Azzurri, raggiunti infatti nella seconda frazione di gioco dalla rete del colombiano Duvan ...

Probabili Formazioni Atalanta-Napoli - Serie A 3-12-2018 : Serie A 2018-19, le Probabili Formazioni di Atalanta-Napoli, 14^ Giornata, lunedì 3 dicembre ore 20.30. Ballottaggio Fabian-Zielinski.Atalanta-Napoli, Probabili Formazioni ore 20.30. Atalanta, Frosinone e Liverpool. Il trittico decisivo per le sorti della stagione partenopea inizia allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, dove la formazione di Carlo Ancelotti chiuderà la quattordicesima giornata affrontando i bergamaschi reduci dalla ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Empoli-Atalanta 2-2 - risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Empoli-Atalanta, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Atalanta 1-2 - risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Empoli-Atalanta, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa : L’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa. Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...