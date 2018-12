Torino | il Var toglie solo e non dà mai

Sassuolo-Torino 1-1 - Video Gol Highlights - : La Var annulla il gol a Falque - Brignola pareggia i conti : Sassuolo " Torino 1-1 , 54 Belotti, 91 Brignola, Serie A TIM, 17° giornata " Mapei Stadium , Reggio Emilia, 90+7 Finale al Mapei Stadium: Sassuolo-Torino 1-1 90+1 Gol Sassuolo! Ha segnato Brignola! ...

Torino - Mazzarri : "Iago da valutare. Var - ampliare il raggio d'azione" : Walter Mazzarri, tecnico del Torino. LaPresse Niente Sirigu e per Iago si decide domattina. Quindi Ichazo sicuro in porta e per Zaza si prospetta l'opportunità di cancellare l'erroraccio del derby, ...

Torino-Juventus - la pungente ironia di Chiambretti : “chiederò al Papa se la Var esiste davvero! E su Zaza…” : Continua la polemica sulle decisioni della Var in Torino-Juventus: Piero Chiambretti, grande tifoso granata, ne parla con la sua solita, pungente, ironia La partita fra Torino e Juventus giocata sabato sera ha lasciato dietro di sè le consuete polemiche arbitrali. Tifosi e giocatori del Torino hanno protestato a gran voce per un mancato rigore su Zaza, strattonato vistosamente da Alex Sandro: un episodio che avrebbe potuto influire sul ...

Cairo : 'Var? Torino penalizzato come Genoa e Roma' : ROMA - ' Con la Juve siamo particolarmente sfortunati' . Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva entrare in azione ...

Crosetti : «Il Var salva la Roma e non vede due rigori per il Torino» : Il marchingegno Il Var. Ci torna su anche Repubblica nell’editoriale di Maurizio Crosetti. «Stavolta la Roma la salvano i bambini e il Var, poi magari dura solo 6 giorni visto che sabato li aspetta la strega Ronaldo nella sua casetta di marzapane. Il bambino Kluivert e il bambino Cristante ribaltano all’Olimpico una psicosi da paralisi, il Genoa aveva lungamente giocato meglio e aveva pure segnato il terzo gol, poi annullato dal ...

Calciomercato Milan - può arrivare Simone Zaza dal Torino! : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

Torino - Cairo : 'Var? Cambiare le cose per avere maggiore omogeneità' : S ono le parole del presidente granata Urbano Cairo , intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio Rai 1 Sport'. Oggi il Torino compie 112 anni dalla fondazione, 'e presto vorrei organizzare una bella ...

Calcio - Serie A : 0-0 tra Cagliari e Torino con Cragno decisivo tra i pali a salvare i sardi : Termina con un pareggio a reti bianche la 13° giornata del campionato di Serie A 2018-19: 0-0 nella sfida di metà classifica tra il Cagliari e il Torino. Decisive le parate di Alessio Cragno, il migliore in campo del match, che salvano più volte il risultato in favore dei sardi. I granata si portano a 18 punti, gli stessi di Atalanta e Fiorentina, con i bergamaschi che a sorpresa vengono sconfitti per 3-2 in extremis dall’Empoli (il gol di ...

Basket : EuroCup - Antivari-Torino 86-83 : ANSA, - TORINO, 14 NOV - Settima sconfitta in altrettante partite di EuroCup di Basket per l'Auxilium Fiat Torino, che perde 86-83 ad Antivari, in Montenegro, contro il Mornar Bar, dicendo addio alle ...

Torino - Cairo : “con la Var equa eravamo in zona Champions” : ”Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions”. Ne è convinto il presidente granata, Urbano Cairo. ”Non pensiamo alla Var e al passato – rimarca Cairo, a margine della presentazione del 102esimo Giro d’Italia -, mi è piaciuta la capacità di reazione della squadra come contro la Fiorentina”. Sulla squalifica di una giornata per Mazzarri, Cairo spegne subito la ...

