Rapido 904,Mattarella ricorda attentato

"Sono trascorsi 34 anni da quell'infame sul treno904,ma rimane incancellabile la memoria dei lutti e delle indicibili sofferenze che sconvolsero cittadini inermi e famiglie in procinto di riunirsi per il Natale". Così il presidente della Repubblica,l'del 1984 "Vicinanza e solidarietà ai parenti delle vittime, ai sopravvissuti, a chi è stato costretto a convivere con il dolore, a quanti non hanno mai smesso di impegnarsi (...) per ottenere la verità sugli autori della strage".(Di domenica 23 dicembre 2018)