MotoGp KTM | Zarco | «Servirà tempo per adattarsi»

MotoGp - Pol Espargaro mette le cose in chiaro : “non mi arrabbierò se Pedrosa dirà che la KTM è un ferro vecchio” : Il pilota spagnolo ha parlato del test che svolgerà Pedrosa a Jerez, sottolineando che non si arrabbierà nel caso in cui il connazionale non sarà convinto della KTM Dani Pedrosa è pronto a debuttare in sella alla KTM in occasione del test privato in programma a Jerez la prossima settimana, due giorni importanti in cui lo spagnolo si farà una prima idea sulla moto austriaca. AFP/LaPresse Sarà un esame importante soprattutto per Pol ...

MotoGp - c’è il via libera della Honda : Pedrosa in sella alla KTM per due giorni di test privati a Jerez : La Honda ha dato il via libera a Pedrosa per testare la KTM il prossimo 18 e 19 dicembre sul circuito di Jerez Daniel Pedrosa non dovrà attendere il 2019 per salire sulla KTM, lo spagnolo infatti ha ricevuto il via libera per provare la RC16 per due giorni di test privati a Jerez il 18 e 19 dicembre. A confermarlo è il CEO Stefan Pierer a Speedweek, sottolineando di aver telefonato a Puig per permettere a Dani di iniziare a prendere ...

MotoGp – Clamoroso annuncio della KTM - in vendita le RC16 di Smith ed Espargaro : ecco quanto costano! : Il team austriaco ha messo in vendita le due moto usate nel corso della stagione appena conclusa da Bradley Smith e Pol Espargaro In tempo di saldi, la KTM ha deciso di andare incontro a tifosi e appassionati, mettendo in vendita ad un prezzo Clamoroso le due RC16 utilizzate da Bradley Smith e Pol Espargaro nella stagione appena conclusa. Per portarsene una a casa servono 250.000 euro, un prezzo che pare esagerato a primo impatto, ma che ...

Test MotoGp Valencia 2018 streaming video e tv : Johann Zarco - primi giri con la KTM! - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Valencia 2018: info streaming video e tv della 1giornata di prove, oggi 20 novembre. Ecco il programma e gli orari.

MotoGp KTM - Espargaro : «Non riesco ancora a credere al podio» : VALENCIA - Termina alla grande la stagione per la KTM, che ha centrato il suo primo podio nella classe regina con Pol Espargaro, arrivato terzo nel Gp di Valencia caratterizzato da una forte pioggia, ...

MotoGp - Pedrosa rispolvera i ricordi : “in carriera ho sempre combattuto - adesso vado alla Ktm per…” : Il pilota spagnolo ha parlato della propria carriera, rispolverando tutti i ricordi positivi e negativi che hanno caratterizzato i suoi anni nel Motomondiale Trentatré anni, di cui diciotto trascorsi nel Motomondiale a sgomitare al fianco dei migliori piloti del mondo. Per Dani Pedrosa è il momento di dire basta, dopo aver ottenuto un titolo in 125 e due in 250, oltre alle 54 vittorie che impreziosiscono la carriera dello spagnolo. / AFP ...

