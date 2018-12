Dopo il GF Vip c' è l' Isola | la sorpresa di Walter Nudo

Giacomo Urtis irriconoscibile Dopo l’intervento : il web critica il chirurgo dei vip : Giacomo Urtis si sottopone ad un intervento chirurgico. La foto spiazza il web Giacomo Urtis, il chirurgo estetico della maggior parte dei vip, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Su Instagram, da qualche ora, ha iniziato a girare un suo scatto che lo ritrae ancora in ospedale e in condizioni non proprio gradite dal […] L'articolo Giacomo Urtis irriconoscibile dopo l’intervento: il web critica il chirurgo dei vip proviene da ...

Benedetta e Stefano insieme Dopo il GF Vip : è mistero su Dasha : Benedetta Mazza e Stefano Sala ancora insieme dopo il Gf Vip. E Dasha? Nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai giunto al termine da oltre 10 giorni, i rapporti creatisi all'interno della Casa, continuano a durare anche fuori. Oltre alla coppia Giulia Salemi e Francesco Monte, Elia Fongaro e Jane Alexander, anche altri due personaggi […]

Chiude Dopo vent'anni Sporting Vip di Arma : Chiude dopo vent'anni Sporting Vip di Arma Il motivo sta nella presenza dei due grandi centri commerciali che nel tempo hanno strappato gente al centro, creando strade deserte e guadagni in picchiata ...

Silvia Provvedi e Malefix insieme Dopo il Gf Vip : prima foto su Instagram da fidanzati : Silvia Provvedi e Malefix stanno insieme: la prima foto dopo il Gf Vip Silvia Provvedi e Malefix stanno insieme dopo il Gf Vip! Rimane la grande curiosità di scoprire chi è Malefix, ma intanto stasera abbiamo visto la prima foto di Silvia e il suo fidanzato. Anzi, per essere precisi non era esattamente una foto […]

Simona Ventura Dopo The Voice : quando torna Temptation Island Vip : Simona Ventura approda a The Voice ma non lascia Temptation Island Vip Simona Ventura condurrà sia The Voice che Temptation Island Vip. A rivelarlo è stato il magazine Chi. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine di Signorini, Simona Ventura condurrà The Voice su Rai Due a partire da Febbraio per 10 puntate. Tuttavia, ecco arrivare il clamoroso colpo di scena, che ha già fatto molto parlare. Di cosa si tratta? In pratica Simona ...

Walter Nudo : ecco di chi è stata la prima telefonata ricevuta Dopo il Gf Vip : Grande Fratello Vip: Walter Nudo e la prima telefonata ricevuta dopo la vittoria Il Grande Fratello Vip ha regalato forti emozioni a Walter Nudo quest'anno. L'ex gieffino, oltre a portarsi a casa la vittoria, ha avuto anche molte soddisfazioni personali dalla partecipazione a questo reality. prima di tutto, vincendo, ha avuto la dimostrazione che il […]

Elia Fongaro incontra il figlio di Jane : a cena insieme Dopo il Gf Vip : Elia Fongaro incontra il figlio di Jane: dopo il Gf Vip le cose si fanno sempre più serie tra i due La storia d'amore nata al Gf Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander sembra proprio non conoscere crisi. Usciti dal reality i due hanno continuano a frequentarsi fuori, passando sempre più tempo insieme (sia […]

Walter Nudo confessa la sua paura Dopo il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Walter Nudo fa una rivelazione choc Lo scorso 10 dicembre Walter Nudo è stato consacrato come il re dei reality. dopo aver vinto la prima edizione dell’Isola dei Famosi, l’attore di Montreal si è portato a casa anche la vittoria al Grande Fratello Vip 3. Una doppietta senza eguali per l’artista che, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni oggi, ha svelato: “Ogni volta che chiudo gli occhi ho paura di ...

Benedetta Mazza Dopo il GF Vip : "Stefano? Non ho aspettative" : Si è chiusa per tutti i concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip la famosa porta rossa: ora che gli inquilini sono tornati alla quotidianità è impossibile non fare i conti con tutto ...

Elia e Jane news Dopo il Gf Vip : "Sono stanca - tre giorni mi sembrano mille" : Jane ed Elia dopo Gf Vip: come procede la storia d'amore? Elia Fongaro e Jane Alexander sono una vera coppia. Non ci sono più dubbi. dopo il Grande Fratello Vip, l'attrice ha capito che Elia potrebbe darle tutto quello che cerca in un uomo. Anche se accettare la lontananza è difficile. Ma ha preso in […]

Monte e Salemi fanno sul serio - il gesto in tv Dopo il GF Vip : A "Verissimo" sono di scena Francesco Monte e Giulia Salemi, due concorrenti del Grande Fratello Vip, che tra una battuta e l'altra ammettono: "Siamo una coppia". Silvia Toffanin introduce per primo ...

Verissimo - Walter Nudo in lacrime Dopo la vittoria al GFVip : «Amo Cèline - ma è una situazione molto delicata» : In lacrime Walter Nudo è ospite oggi nella puntata di Verissimo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip . 'Mi piace pensare che non sono io ad aver vinto, ma che hanno trionfato l'amore, la pace e la ...

Walter Nudo in lacrime a Verissimo Dopo il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Walter Nudo piange a Verissimo Momento di commozione a Verissimo per Walter Nudo. Il vincitore del Grande Fratello Vip non è riuscito a trattenere le lacrime mentre rivedeva la sorpresa dei figli Martin e Elvis. Quella che i due ballerini hanno fatto all'italo-canadese durante la finale del reality show. "I figli so' […]

Andrea Mainardi Dopo il GF Vip 2018 : "Non litigo per fare ascolti" : Fanpage.it ha raggiunto Andrea Mainardi a pochi giorni dalla fine della sua avventura al Grande Fratello Vip 2018. Classificatosi al secondo posto dietro Walter Nudo, lo chef nato a La prova del cuoco ha...