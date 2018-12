Di Battista torna in Italia e Di Maio adesso rischia

Alessandro Di Battista torna in Italia - la voce nel M5s : come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Di Battista torna a Natale : ‘Capitalismo finanziario nemico pubblico numero uno’ : “Io, Sara e Andrea torneremo giusto giusto per Natale e poi vedremo che succedera'”. Alessandro Di Battista [VIDEO], numero due di fatto del M5S, non ce la fa più. In viaggio da tempo per l’America Latina con la famiglia, anche per prendersi un anno sabbatico lontano dalla vita politica italiana, uno degli uomini di punta del M5S annuncia il ritorno nel nostro Paese in occasione del Natale. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, e ...