Chiusa indagine per sindaco Riace

Badanti in nero sottopagate o sotto-inquadrate - Chiusa l'indagine della Fondazione Moressa : Dai controlli che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua spesso sui datori di lavoro domestico emergono dati allarmanti per quanto riguarda questo particolare settore lavorativo. Lavoro sottopagato, con inquadramento sbagliato per ridurre stipendi e costo del lavoro o addirittura completamente in nero sono un autentico fenomeno. Un articolo del quotidiano “Il Sole 24 Ore” mette in luce questo aspetto relativo al lavoro di Badanti, colf, ...

Come si è Chiusa l’indagine su Rigopiano : L’hotel di Rigopiano sepolto dalla neve, in un’immagine del 2017. (Virgili del Fuoco /PA Wire) È giunta a termine l’inchiesta della procura di Pescara, che da ventidue mesi lavorava per accertare le responsabilità della tragedia che il 18 gennaio 2017 provocò la morte di 29 persone nella valanga dell’hotel Rigopiano. La notifica di chiusura delle indagini sta raggiungendo in queste ore 24 persone fisiche e una società, per un totale ...

Rigopiano - Chiusa indagine : rischio processo per 24 e una società : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Prostitua uccisa - Chiusa l'indagine : ANSA, - MODENA, 21 NOV - La Procura di Modena ha chiuso le indagini sull'omicidio di Arietta Mata, la prostituta ungherese strangolata il 21 gennaio a Castelfranco Emilia e il cui corpo era stato poi ...

Chiusa l'indagine su Roberto Napoletano - ex direttore del Sole 24 ore : "Alterò il prezzo del titolo in Borsa" : Roberto Napolitano, ex direttore de Il Sole 24 ore, è indagato per false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo editoriale. La procura di Milano gli ha notificato un avviso di chiusura delle indagini. Oltre all'ex direttore sono indagati per lo stesso reato l'ex amministratore delegato del gruppo Donatella Treu e l'ex presidente del cda Benito Benedini. Contro tutti e tre anche l'accusa di manipolazione del ...

Il Sole 24 Ore - Chiusa l’indagine per ex vertici ed ex direttore Napoletano : contestato anche l’aggiotaggio : Il penultimo capitolo dell’inchiesta che nel marzo 2017 scosse Il Sole 24 Ore era stato il versamento, a titolo di risarcimento da quasi 3 milioni dalla Di Source Limited, la società Uk incaricata di gestire gli abbonamenti digitali all’estero fra il 2013 e il 2016 durante la gestione del presidente Benito Benedini e dell’ad Donatella Treu. La Procura di Milano, aveva scoperto che molte copie digitali dichiarate erano farlocche, che copie ...