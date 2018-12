Milan | scambio Higuain-Morata | a decidere sarà la Juventus

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Higuain lascia il Milan? Sarri 'Mi piace molto'/ Scambio con Morata nel calciomercato di gennaio? : Secondo quanto rivelato da Sky Sport Maurizio Sarri sarebbe pronto a offrire il cartellino di Alvaro Morata al Milan per arrivare a Gonzalo Higuain.

Calciomercato Milan - si lavora per lo scambio Higuain-Morata (RUMOURS) : Arrivano importantissime indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima sessione invernale ed ha messo nel mirino Alvaro Morata del Chelsea. Il centravanti spagnolo, da quando si è trasferito a Londra (lasciando il Real Madrid), non ha mai trovato continuità nelle prestazioni. Ora non viene considerato un titolare dal tecnico dei Blues Maurizio Sarri ed è un ...

Milan e Chelsea valutano lo scambio Higuain-Morata : La soluzione per tutti? Ieri abbiamo scritto della crisi di Higuain, da tempo si rincorrono le voci su un possibile mancato riscatto del Milan a fine stagione. Nel frattempo, però, è nata un’ipotesi suggestiva per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky, il Chelsea starebbe pensando di offrire ai rossoneri uno scambio con Morata. L’idea sarebbe quella di rilanciare la corsa alla Premier e all’Europa League con un ...

Milan-Chelsea - che intrigo di mercato : scambio Higuain-Morata : Manca poco all'apertura del mercato invernale che è stato prorogato fino al 31 gennaio dalla Figc. Secondo quanto riporta Sky Milan e Chelsea stanno lavorando ad un clamoroso scambio che porterebbe ...

Milan - scambio Higuain-Morata : tentativo già a gennaio? : 'Higuain al Chelsea, Morata al Milan'. La voce, ripresa da Sky Sport e dalla stampa inglese, sta correndo veloce in queste ore. D'altronde, il Pipita sta attraversando un momento di difficoltà e lo spagnolo ha poco spazio a Londra. Se si aggiunge che Sarri ha già ...

"Milan e Chelsea verso lo scambio Higuain-Morata" : Higuain in cambio di Morata? Sembrerebbe questa l'ipotesi in ballo dopo che il Chelsea è tornato a manifestare un forte interesse per l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain , per la finestra di ...

Milan e Chelsea al lavoro per il clamoroso scambio Higuain-Morata : Gonzalo Higuain al Milan si è intristito, l'integrazione non si è mai completata in maniera convincente, i gol non arrivano e il rapporto con il mondo rossonero è complesso. Alvaro Morata al Chelsea ...

Milan e Chelsea pensano allo scambio Higuain-Morata - i vantaggi e gli ostacoli per l'affare : L'idea c'è e nasce da lontano. Da un campionato vissuto in maniera esaltante e con un record di gol che è quasi da fantascienza. Da un trasferimento a Londra, in un campionato più competitivo che mai ...

Milan - Higuain verso il Chelsea già a gennaio : pronto uno scambio super [DETTAGLI] : Il Milan è reduce dal pareggio non entusiasmante contro il Bologna, nel complesso brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che però ha approfittato in chiave Champions League del passo falso della Lazio. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, non solo piccoli innesti ma anche grandi operazioni per l’attacco. Maurizio Sarri è tornato alla carica per Gonzalo Higuain, il Pipita non sta ...

Il Milan lavora allo scambio Higuain Morata : Il Chelsea vuole Gonzalo Higuain. L’attaccante vuole Maurizio Sarri. Argentino e italiano si cercano da mesi. Il Pipita è il

Calciomercato - Chelsea vuole Higuain : clamoroso scambio con Morata con il Milan? : In estate è stato il sogno per l'attacco di Maurizio Sarri e ora il Chelsea sta pensando di ritornare nuovamente su Gonzalo Higuain. L'ottimo rapporto tra l'allenatore italiano e l'argentino è noto a ...

Boom Milan - Sarri offre uno scambio clamoroso : Morata per Higuain! : Morata per Higuain, è l’idea di Maurizio Sarri per riavere il suo pupillo stavolta in maglia Chelsea dopo il periodo al Napoli: il Milan ci pensa La notizia che sta infiammando casa Milan è davvero clamorosa: Sarri vuole Higuain al Chelsea a tutti i costi! Il tecnico dei Blues, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe deciso di offrire al Milan niente poco di meno che Alvaro Morata come contropartita tecnica. Senz’altro ...

Mercato Milan : Leonardo propone lo scambio Montolivo-Bertolacci per Kouamè : Dopo il rifiuto da parte di Zlatan Ibrahimovic il Milan è costretto a cambiare obbiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Diversi sono i nomi sul tavolo di Leonardo, ma secondo quanto riportato da ‘calcioMercato.com’ il ds rossonero avrebbe in mente di portare al Milan Christian Kouamè. Tra le società c'è stato più di un contatto, con Leonardo che ha preso informazioni direttamente con il direttore generale rossoblu Giorgio ...